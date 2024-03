Zajec se obratio navijačima: 'Tada sam rekao - Imamo Dinamo, a sad ću reći da imamo Dinamovo proljeće'

Velimir Zajec izašao je kao pobjednik s povijesnog dana za Dinamo. Njegova lista "Dinamovo proljeće" poslat će 25 ljudi u novi saziv klupske Skupštine. Odredili su tako članovi kluba, svi oni koji su mogli pristupiti subotnjim izborima. Ubrzo nakon što su iz kluba objavljeni rezultati, Zajec se obratio javnosti ispred Fan shopa u Ilici.

- Zadovoljan sam ovime, jako zadovoljan. Hvala gospodinu Bariću na korektnoj borbi. Odradili smo dobar posao. Ova naša mala skupina ljudi koja je ustvari izuzetno velika. Iza nas su naši navijači, a to je najvažnije - započeo je Zajec.

Može li sada pobijediti i Mirka Barišića pa postati novi predsjednik Dinama?

- Mi se svi nadamo da možemo pobijediti Barišića. Nadam se da će sve biti pošteno kao što je do sada bilo. Do sad se sve kvalitetno odvijalo, nadam se da će se tako i nastaviti. Dinamo mora nastaviti igrati kako igra u zadnje vrijeme. To je zasluga ljudi u klubu, ali i naša zasluga.

U ovo vrijeme prije 24 godine vraćeno je ime Dinamo, a danas je baš Zajec, koji je uzviknuo čuvenu rečenicu, ušao u utrku za predsjednika kluba.

- Ima puno simbolike, to su bili lijepi dani da smo uspjeli vratiti ime. Tada sam rekao "Imamo Dinamo", sada ću reći "Imamo Dinamovo proljeće".

Kako komentira to što na listi Mirka Barišića nema nekih ljudi poput Kamenskog ili Gašparovića?

- Ne znam previše te ljude, znam da je Kamenski izuzetan biznismen koji je pomagao Dinamu. Isto tako i za gospodina Gašparovića i ljude koji nisu u konkurenciji. Slijedi nastavak ovoga što je bilo do sada, nadam se i vjerujem samo u pobjedu - zaključio je Zajec.