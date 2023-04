Zagreb ostao bez dvorane, a sada i bez Challengera

Hrvatski teniski savez hvali se ovih dana odličnim učinkom serije turnira koji se ove godine pod nazivom Croatian Tennis Pro Tournaments održavaju u Hrvatskoj. U organizacijskom i rezultatskom smislu. I ne bismo imali tu što dodati, nego samo pohvaliti cijeli projekt da nije jedne "sitne" pojedinosti. Najavljujući ostatak serije, u tekstu se spominje ITF-ov turnir tenisačica u Zagrebu, tradicionalni Ladies Open u Maksimiru (60.000 USD), koji počinje 8. svibnja, ali ni riječi nema o tome kamo je nestao muški Challenger Zagreb Open koji je trebao biti održan u tjednu iza ženskoga.

Jasno, loše se stvari najradije podmeću pod tepih, ali nestanak muškog Challengera u Zagrebu uklapa se, na žalost, u širu (i trajnu) sliku propadanja zagrebačkog tenisa. Nakon što je ostao bez gotovo jedine teniske dvorane, one na Zagrebačkom velesajmu – zamjene nema, iako se godinama najavljuje – Zagreb je ostao i bez muškog Challengera. A ATP Toura odavno nema, nestao je iz Zagreba (i preselio se u Sofiju), posljednji Zagreb Indoors održan je još 2015. godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Željeli smo o otkazivanju turnira koji se ove godine na Ravnicama trebao održati treći put (2021. osvojio ga je mladi Argentinac Sebastian Baez, danas 31. tenisač svijeta, a 2022. također mladi Zagrepčanin s austrijskom putovnicom Filip Mišolić) porazgovarati s njegovim direktorom Goranom Beloševićem, ali on nije bio raspoložen za razgovor. U fazi je pisanja svog doktorata iz poslovne ekonomije pa nije želio "kvariti trenutak". Samo je rekao:

– Mogu samo potvrditi da muškog turnira neće biti, nego samo ženskog. Jednostavno se nismo mogli financijski pokriti, i prošle smo ga godine jedva izvukli.

Nije teško dokučiti da je razlog otkazivanja turnira izostanak spremnosti Grada Zagreba da mu pruži potporu i materijalno ga podupre. Nova gradska vlast naprosto nema razumijevanja za sport, a u to smo se uvjerili u više slučajeva. No kad je tenis u pitanju, nije taj sport bio mažen i pažen ni od prethodne uprave. Jer inače se ne bi dogodilo da se na Velesajmu umjesto teniskih mečeva održavaju utrke u kartingu. Svaka čast tom sportu, ali on je mogao naći svoj dom i negdje drugdje, a dvorana 36 (poznata i pod imenom Alplan), u kojoj je nekada trenirao, a često i spavao jedan Marin Čilić, trebala je ostati posvećena tenisu.

Na devet terena u toj dvorani godinama su održavana i gotovo sva dvoranska prvenstva Hrvatske, na njima su klinci trenirali po cijeli dan. Bio je to, kaže poznati teniski stručnjak Vjeran Friščić, "inkubator mladih igrača", održavao se ondje zimi i turnir iz kategorije Futures, kao stvoren za naše mlade igrače i njihovo stjecanje iskustva, a sada svega toga više nema.

Što se teniske infrastrukture i teniskih turnira, Zagreb već godinama nazaduje i mislimo da je došao trenutak da se trendovi preokrenu. Čelništvu HTS-a Nacionalni teniski centar mora biti prioritet. Ali ne samo na riječima.

VIDEO: Tučnjava koja je osramotila WRC Rally: Snimka pokazala što je dovelo do nje