Zadar se mučio da dobije drugoligaša Cedevitu Junior, Šabićeva četvrtina karijere

Ako su neki od košarkaša Zadra mislili da se s drugoligašem Cedevitom Junior mogu poigravati i igrati u trećoj brzini onda su se ti isti prevarili. Naime, na račun najbolje četvrtine u karijeri Ermina Šabića (pogodio pet od šest trica u prvih 10 minuta, ukupno zabio 21 koš), poletni i borbeni domaćini poveli su sa 23:8 a potom i sa 36:20.

Zapravo, vodili su srčani Zagrepčani sve do potkraj treće četvrtine kada su Zadrani morali ubaciti u petu brzinu da ne bi došlo do velikog iznenađenja (81:69). Zapravo, bilo je primjetno da su gosti u nastavku utakmice više loptu spuštali u reket pri čemu cedevitaši nisu našli rješenje za snažnog Michaela Onuakua (17 koševa, 13 skokova) koji je razgrtao centre domaćina. Njegovoj sirovoj snazi šuterski se priključio negdašnji zagrebaš Jan Palokaj (15 koševa) koji je sa dvije trice pečatirao prolaz Zadrana u četvrtfinale Ćosićeva kupa.

- Naše otvaranje bilo je nedopustivo. Petorica igrača koji su započeli susret moraju razumjeti da mi svaku utakicu oramo igrati sa sto posto. Znali smo da Šabić ima dobar šut, no nedopustio je da on otvori utakmicu sa šutom za tricu pet od pet. Nije to bio problem igrača koji ga je čuvao već cijele petorke - ustvrdio je pomoćni trener Zadra Ivan Perinčić koji je vodio utakmicu u odsustvu prvog trenera Veljka Mršića.

A on je, nakon što je prebolio COVID-19, još uvijek na poštedi no to ga nije spriječilo da utakmicu dođe pogledati s mini tribina Cedevitina Doma košarke na Zagrebačkom Velesajmu.

Kako je sve to pak izgledalo s klupe Cedevite Junior prezentirao nam je trener Marko Trninić koji je, pored Šabića, u svojoj momčadi imao još dvojicu dvoznamenakstih (Ogrizović 10, Krstanović 10):

- Ja sam vjerovao da možemo prirediti iznenađenje. Odlično smo ušli u utakmicu, tri četvrtine parirali jačem suparniku no posljednju četvrtinu više to nismo uspijevali jer nismo mogli parirati njihovim fizički dominantni igračima. Uostalom, oni su tu posljednju četvrtinu igrali s najboljom postavom, čvrsto su se postavili pa smo mi imali problema s rješenjim au napadu. Osim toga, oni su svoju igru bazirali na Onuakuu, a mi nemamo igrača koji bi parirao njegovoj fizičkoj snazi. Pored svega, slobodna bacanja smo šutirali sa 56 posto uspješnosti što je vjerojatno radi toga što su moji igrači prvi put igrali protiv suparnika na ovoj razini, a abaligaš Zadar je momčad dva ranga iznad nas.

Nije trener cedevitaša ništa govorio o nelogičnosti na koju su nas uputili ljudi iz kluba domaćina, a njima nije bilo jasno kako je Hrvatski košarkaški savez dopustio Jordanu i Justiceu da igraju ovu utakmicu kada oni to, po propozicijama, ne bi smjeli. Naime, ova je utakmica bila zakazana za 9. prosinca, ali je na molbu Zadrana odgođena i u Cedeviti Junior smatraju da su pravo igranja u ovoj utakmici imali samo oni koji su i tada bili registrirani za domaća natjecanja. A to Justice te Jordano, koji je stigao u Višnjik prije nekoliko dana, nisu tada bili.

Bilo kako bilo, Zadrani su ses ovom mukotrpnom pobjedom među osam završnih pridružili Ciboni, Splitu, Gorici, Zaboku, Furniru i Osijeku, a osmog četvrtfinalista trebao bi dati par Belišće - Hermes.

Inače, četvrtfinala će se ove godine igrati izdvojeno, bez turnira osmorice, kao što je to bila praksa protekoih godina. Štoviše, možda neće biti niti Final Foura, no oko toga još nema konačne odluke.