Je li zaboravljeni vatreni idealna zamjena za Brozovića? Talijani pišu da je 'maestralan', ali postoji jedan problem

Dugo je u hrvatskom javnom nogometom diskursu jedna od glavnih tema bila pozicija zadnjeg veznog u hrvatskoj reprezentaciji. Posljednjih godina svi smo se zapitkivali zašto na popisu često nemamo nijednog igrača koji je profilno sličan Marcelu Brozoviću, zašto Epic Broz nema zamjenu. I eto, nedavno je došao taj dan kad se, nakon 99 nastupa za reprezentaciju, Brozović oprostio od reprezentativnog dresa te sada izbornik Zlatko Dalić mora ekspresno u kadar ubacivati igrače na toj poziciji. Dvojica za koju se odlučio na najnovijem popisu, a koji mogu dobro odraditi ulogu na toj poziciji su Kristijan Jakić iz Augsburga i Petar Sučić iz Dinama.

Dakako, Jakić i Sučić nisu nimalo loše opcije i zalog su za budućnost, ali to ne znači da ne smijemo spomenuti jednog prekaljenog igrača koji je, strogo gledano u ovom trenutku, možda čak i ono najbolje što Hrvatska ima na spomenutoj poziciji. U hrvatskim nogometnim krugovima nekako je posljednjih godina epitet zaboravljenog asa pokupio Milan Badelj, 35-godišnji Zagrepčanin koji već tri godine nije u krugu reprezentacije. Podsjetimo, Dalić je nakon Europskog prvenstva 2021. godine, prema Badeljevim riječima "krenuo malo pomladiti reprezentaciju" te se upravo bivši veznjak Dinama našao na listi otpisanih igrača. Badelj se nikada nije službeno oprostio od reprezentacije, niti je iz nje trajno izbačen, već je samo od jednog trenutka postao prekobrojan, nakon 55 nastupa upisanih za hrvatsku A selekciju.

Serie A, Day 1, Genova, Stadio Ferraris, 17-08-2024, Genoa - Inter, in the photo: Milan Badelj during Genoa CFC vs Inter - FC Internazionale, Italian soccer Serie A match in Genoa, Italy, August 17 2024 Photo: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-ag/IPA Foto: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-ag

– Posljednju sam godinu i pol dana odnosno dvije u reprezentaciji počeo shvaćati da za mene polako više nema mjesta, da ne zaslužujem više biti dio repke, ne odgovaram toj razini, i to mi je bilo potpuno u redu. I tako je, eto, na kraju i završilo. Je li moglo biti komunicirano drugačije – moglo je, ali pritom ne mogu tražiti da se netko od mene oprosti na neki grandiozan način. Meni nije logično da ja kao igrač zovem izbornika, izbornik nije nazvao mene, i to je bilo to – prepričao je Badelj svoj svojevrstan kraj za reprezentaciju.

Izbornik Zlatko Dalić nam je pak svojevremeno rekao da mu od svih bivših igrača najviše nedostaje baš Milan Badelj: – Milan Badelj izgubio je poziciju u reprezentaciji jer sam se nakon Eura odlučio na mlađe igrače. S njim se nisam čuo nakon Eura, na čemu mu se ispričavam, a Milan je zbog odnosa prema reprezentaciji, svoje pozitive, potpore koju je uvijek davao suigračima pravi nogometni gospodin – zaključio je izbornik Zlatko Dalić.

I zbog tih riječi mnogi su se zapitali postoji li mogućnost da Badelj, koji trenutačno igra u sjajnoj formi, opet zaigra za hrvatsku reprezentaciju. Na to pitanje jako je teško odgovoriti, no okrenimo se onome što Badelj može dati na terenu. Čitajući talijanske medije, ali i lokalni te regionalni tisak iz područja Genoe, Badelj nije samo kapetan talijanskog prvoligaša Genoe, već je smatran i njezinim najvažnijim igračem, a taj se dojam ubrzo stvori i gledajući njegove izvedbe. To je dokazao i na otvaranju nove sezone Serie A, gdje je u domaćem 2:2 remiju protiv prvaka Intera bio daleko najbolji pojedinac svoje momčadi, spriječivši svojim intervencijama dva čista pogotka crno-plavih te dobivši borbu u sredini terena protiv talijanske superzvijezde Nicola Barelle. U kultnoj talijanskoj Gazzetti dello Sport njegov su nastup opisali jednom glavnom riječju – maestralan.

Iako je u kontekstu Genoe riječ o klubu koji nije u vrhu talijanske prve lige, mnogi u hrvatskom diskursu uzimaju kvalitetu Serie A zdravo za gotovo. Igrati u vrlo vjerojatno trećoj najjačoj nogometnoj ligi svijeta s ovakvim kontinuitetom te u poznim godinama karijere nije nimalo jednostavan zadatak. A Badelj je u svojoj profesionalnoj karijeri upisao čak 252 nastupa u Serie A, igrajući za Fiorentinu, Lazio i Genou, što je karijera kojoj mnogi profesionalci mogu zavidjeti.

Gdje god je igrao, u seniorskoj karijeri nije mu se dogodila sezona u kojoj je nastupio u manje od 25 utakmica ili 1500 minuta (a često i puno više od toga), što ne samo da dokazuje njegovu važnost na vrlo visokoj razini profesionalnog nogometa, već i njegovu pouzdanost i spremnost. Najdulja ozljeda u njegovoj karijeri trajala je oko mjesec dana, za vrijeme igranja u Fiorentini.

Danas je uloga Badelja u Genoi vrlo jasna; on je mozak momčadi, posebice kad je ekipa izvan posjeda. Nogometni analitičari iz Italije ističu da je rijetko koji igrač u Serie A toliko dobar u pozicioniranju izvan posjeda, a to dokazuju i brojke koje nam kažu da je po presječenim dodavanjima protekle sezone bio među pet najboljih igrača lige, a po oduzetim loptama u duelu među deset najboljih igrača lige. Badelj nije igrač koji ima najbolje fizičke predispozicije; brzinu i snagu, ali nerijetko je, čak i na terenima iznimno kvalitetne lige kao što je Serie A, nogometno najinteligentniji igrač od 22 na terenu.

Da se razumijemo, poanta ovog teksta nije kritika izborniku Daliću niti bilo kakva vrsta peticije za poziv Badelju, već činjenica da jedan pomalo zaboravljeni hrvatski adut i dalje pruža jako dobre partije, i to je nešto što je svakako vrijedno podsjetnika. Naravno, godine su mu uteg, pogotovo ako govorimo o kontekstu pomlađivanja reprezentacije.