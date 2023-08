Za Eurobasket Hrvatska mora eliminirati Francusku ili Bosnu i Heregovinu!!

Nakon što je, u skupini s Irskom i Luksemburgom, dominantno prošla pretkvalifikacije za sljedeći Eurobasket, hrvatsku mušku košarkašku reprezentaciju sada čeka puno teži posao. Ždrijeb osam kvalifikacijskih skupina za Eurobasket dodijelio je Hrvatskoj prilično neugodnu skupinu. Naime, izabranicima Josipa Sesara dodijeljene su olimpijski doprvak Francuska, susjedna Bosna i Hercegovina te Cipar.

Nekome to neće izgledati loše temeljno pravilo da iz svake skupine na EP idu tri prvoplasirane vrste i da je Cipar uvjerljivo najslabija selekcija od sve 32 koje će u ovom ciklusu sudjelovati. No, u Cipru i jest problem jer iz skupina u kojima će igrati domaćini Eurobasketa (Poljska, Letonija, Finska, Cipar), koji po nama tu samo smetaju, dalje idu samo dvije reprezentacije. A to pak znači da bi Hrvatska svakako trebala biti bolja ili od Francuske ili od Bosne i Hercegovine što neće biti nimalo lako. Štoviše, s obzirom na to da Francuska ima veliku bazu njima neće biti problem što neće imati na raspolaganju svoje NBA igrače ali nama hoće.

Doduše, u veljači 2024. izbornik Josip Sesar imat će na raspolaganju euroligaške igrače (Hezonja, Žižić, Branković, Smith) što bi nam ipak trebalo ponuditi neku blagu nominalnu prednost pred srčanom reprezentacijom Bosne i Hercegovine predvođene najboljim Realovim strijelcem Džananom Musom. Doduše, dvije utakmice sa našim južnim susjedima igrat će se tek u studenom 2024. i pitanje je tko će sve jednom i drugom izborniku tada biti dostupan.

Na tom tragu je hrvatski izbornik i komentirao ždrijeb:

- Dospjeli smo u zanimljivu i atraktivnu skupinu no dok god nećemo biti u prilici vidjeti sastave suparnika neće imati smisla bilo što komentirati. Osim toga, mi smo sada maksimalno usredotočeni na predstojeći nastup u olimpijskim pretkvalifikacijama u Istanbulu. Teško je s ove distance pričati o Francuskoj kad ne znamo tko će u veljači za njihigrati a kad je pitanju Bosna i Hercegovina, naši igrači dobro se poznaju i u tim utakmicama će biti možda i malo naboja, nadam se u granicama korektnosti.

S obzirom na to da smo, a to bi bio idealan ždrijeb, iz prve jakosne skupine mogli dobiti i Sloveniju a iz pete Izrael te s osme razine Dansku ili Slovačku, za ovakav ishod ne može se reći da je dobar. Ni približno dobar kao onaj Slovenijin koja se našla u društvu Ukrajine, Izraela i Portugala ili onaj od Crne Gore koja će se nadmetati s Njemačkom, Bugarskom i Švedskom među kojima i treće mjesto vodi u završnicu.

A s prolaskom dalje problema ne bi trebala imati niti Srbija koja je u skupinu dobila Finsku, Gruziju i Dansku. Doduše, to jest skupina iz koje dalje idu samo dvije selekcije baš kao što je u takvu situaciju dospjela i Sjeverna Makedonija kojoj je također dodijeljen jedan od domaćina (Poljska) ali i Litva i Estonija.

Preostale skupine čine: skupina B: Italija, Turska, Mađarska, Island; skupina C: Španjolska, Letonija, Belgija i Slovačka; skupina F: Grčka, Češka, Nizozemska i Velika Britanija.

Utakmice kvalifikacija igrat će se u veljači i studenom 2024. godine te u veljači godine (2025.) održavanja Eurobasketa.

Podsjećamo, otkako je samostalna, Hrvatska nikad nije propustila seniorski Eurobasket pa se duboko nadamo da se to neće dogoditi niti ovom prilikom.