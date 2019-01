Za 800.000 eura ne može se kupiti bolji centarfor

Nije dugo trajala potraga Dinama za novim napadačem, jedan od onih koje je Dinamo želio još ljetos bio je i zimska želja Nenada Bjelice nakon što je Budimir otišao u Persepolis.

Komnen Andrić, dosadašnji napadač zaprešićkog Intera i vodeći strijelac Prve HNL (u polusezoni je postigao deset golova) sve je dogovorio s plavima, dogovorili su se i klubovi i jučer je potpisao petogodišnji ugovor s hrvatskim prvakom.

>> Pogledajte prvu izjavu Komnena Andrića nakon dolaska u Tursku

[video: 28944 / ]

Dinamo je brzo reagirao i sad će Bjelici biti lakše, dobio je kvalitetnog igrača kakav mu je trebao, to prije jer je ozlijeđen Mario Gavranović, a problema je imao i Bruno Petković, tako da je jedini zdrav središnji napadač bio mladi Roko Baturina.

Bio je mladi reprezentativac

– Nije bilo lako pronaći igrača s ljudskim i igračkim kvalitetama kakve je imao Mario Budimir. Imao sam u glavi nekoliko igrača, no u Andriću smo pronašli ono što smo tražili. On je igrač kojem su 23 godine, bio je mladi reprezentativac svoje zemlje, a prošle je godine u 39 utakmica zabio 21 pogodak. To su brojke koje treba poštovati. Očekujem da nam bude pojačanje i da pruži ono što nam je davao Budimir. Očekujemo da se riješi dokumentacija i, ako sve bude u redu, mogao bi danas doći i priključiti nam se. Obavit ćemo ovdje liječnički – rekao je Nenad Bjelica.

Trener Dinama tako je za mali novac dobio sjajnog igrača, za 800.000 eura koliko će plavi platiti Interu boljeg se napadača nije moglo pronaći. Potvrdio nam je Bjelica da je Andrića želio i ljetos.

– Da, bio nam je na popisu igrača koje smo htjeli, tada smo se odlučili za Petkovića i – pogodili.

Što Andrić donosi Dinamu?

– Andrić je igrač koji ima željeni karakter i nogometnu kvalitetu. Kad u ‘malom’ klubu kao što je Inter, koji stvara malo šansi, zabije 21 gol u kalendarskoj godini, jasno je o kakvom je igraču riječ. Očekujemo da nastavi tako u Dinamu i pomogne nam u našim borbama – kazao je o Andriću trener plavih.

Andrić je rođen 1. srpnja 1995. godine u Novom Pazaru. Igrao je u Radničkom 1923, pa OFK Beogradu, portugalskom Belenensesu, litavskom Žalgirisu. U Portugalu i Litvi zbog ozljeda se nije naigrao, no u Interu je odigrao 39 utakmica od rujna 2017. godine.

Bio je mladi srpski reprezentativac, dio reprezentacije koja je na U20 Svjetskom prvenstvu 2015. godine postala svjetski prvak. Bio je jedan od glavnih igrača u kvalifikacijama, ali zbog ozljede ga nije bilo na prvenstvu.

Andrić je bio pun pogodak Intera, ne samo što je zabijao golove, sad će lijepo popuniti svoj proračun, 800.000 eura lijep je iznos za klub koji nema veliki proračun. A očito je Inter bio pun pogodak za Andrića, i sam je o tome govorio nekoliko puta.

Oženjen je, ima kćer, supruga Maja i dijete žive u Beogradu, uzgaja pse, švicarske ovčare. Jednog od njih ima i trener Intera Samir Toplak. Uz to jako voli ribolov.

Vrlo je miran, nije od onih koji vole otići van, ozbiljno je posvećen nogometu i uvijek se sav daje i na utakmicama i na treninzima.

Uostalom, trener Intera ne bi mu dao kapetansku vrpcu da nije pokazao karakter pravog profesionalca. To je taj karakter kakav želi imati u svakom svom igraču Nenad Bjelica. Sad sve to što su u Dinamu čuli o njemu mora sam dokazati u novom okruženju.

>> Pogledajte dolazak Komnena Andrića u hotel gdje su smješteni dinamovci

[video: 28943 / ]

Ne znamo kad će se danas priključiti plavima u Beleku, možda stigne i pogledati utakmicu svog novog kluba koji u 15 sati po našem vremenu igra protiv bugarskog ETAR-a iz Velikog Tarnova, kluba koji trenira Krasimir Balakov.

U ponedjeljak plavi igraju protiv rumunjskog Iasija pa će to sigurno vidjeti, a možda ga već vidimo i na terenu s plavima, ovisno o tome koliko je spreman. No u zadnjoj utakmici na ovim pripremama, u petak protiv bečke Austrije, možda dobije i ozbiljniju minutažu.

Kad smo već kod pripremnih susreta, dodajmo da je situacija s ozljedama u momčadi sve bolja.

Šunjić ide u Beograd

– Hajrović se vratio treninzima, Petković bi trebao danas, još samo Gavranović i Šunjić ostaju ozlijeđeni. Šunjić će ići u Beograd k jednom stručnjaku koji je već radio s Morom i Majerom, nadamo se da bi za sedam do deset dana mogao početi, kao i Gavranović. Nadam se da neće biti dodatnih problema. Zadovoljan sam kako dečki rade, vrlo angažirano i disciplinirano ispunjavaju sve što tražimo od njih – veli Bjelica.

U današnjoj utakmici neće biti podjele minutaže za sve.

– Dat ćemo igračima 90 minuta i danas i na utakmici u ponedjeljak. Tek ćemo napraviti neke izmjene tamo gdje bude potrebno, samo igrače koji nisu bili u stalnom režimu treninga, kao Marin i Ademi, nećemo odmah forsirati s 90 minuta – zaključio je Bjelica.

>> Pogledajte trening plavih u Beleku