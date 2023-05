Xavi nakon naslova: Trener Barce uvijek pati, to je najteži klub na svijetu

Barcelona je sinoć s 4:2 pobijedila Espanyol i tako osigurala naslov prvaka Španjolske četiri kola prije kraja. Nakon pobjede trener Katalonaca Xavi rekao je sljedeće:

- Bili smo mnogo bolji od protivnika i to treba slaviti. Jako smo se zabavili u svlačionici. Veoma sam racionalan, ali je jako teško ne slaviti tako nešto. Nije se više slavilo jer smo mi bili na Espanyolovom terenu. To znači da se stvari rade jako dobro. To je nevjerojatna titula i sasvim je prirodno da je slavimo. Slavimo posao koji smo započeli prošlog srpnja. Osjećao sam zadovoljstvo nakon dobro obavljenog posla. Imali smo teška vremena i znali smo kako da ostanemo ujedinjeni. To nije moje prvenstvo.To je Barcelonina titula - rekao je Xavi pa nastavio:

- Igrači su dali prednost timskom radu nad individualnošću. Mislim da je ovo jako dobra sezona. Drugačije je jer sam sada trener. Ovo meni daje veliki kredibilitet. Trener Barce uvijek pati. Nikad nije mirno. To je najteži klub na svijetu - zaključio je strateg Barcelone koja će sezonu završiti s dva trofeja, nakon što je početkom godine u Saudijskoj Arabiji osvojila i španjolski Superkup.