Wilander: Samo Nadal može dobiti Đokovića na tri dobivena seta

Na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku u ponedjeljak počinje US Open, posljednji Grand Slam turnir sezone. I kao i obično uoči najvećih teniskih turnira otvaraju se rasprave s temom: tko će ga osvojiti?

Teniski su poklonici podijeljeni, jedni su navijači Rogera Federera, Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, pa bi željeli da do naslova dođe njihov pulen i tako popravi svoju poziciju u vječitoj utrci igrača s najvećim brojem Grand Slam naslova.

A drugi bi osvježenje, napokon neko novo lice, izvan kruga velike trojke, čak i izvan kruga samo sedmorice aktivnih tenisača koji imaju barem po jedan Grand Slam naslov (Federer, Nadal, Đoković, Wawrinka, Murray, Čilić i Del Potro).

Grand Slam je nešto drugo

U ovom drugom slučaju, prema mišljenjima mnogih, najveći je kandidat 23-godišnji Rus Danil Medvjedev, koji je nedavnim osvajanjem turnira u Cincinnatiju dokazao da se na njega mora računati.

Njemu je to bio peti naslov u karijeri, ujedno i najveći, prvi iz kategorije Masters 1000. A ako se zna da je ove godine osvojio i Sofiju, da ima finala iz Montreala (također Masters 1000), Washingtona, Barcelone i Brisbanea, da je dva puta pobjeđivao Novaka Đokovića, da 2019. ima rekordne 44 pobjede (Nadal 41), onda je jasno da nije riječ o slučajnom gostu u elitnom društvu. Nego o nekome tko tu namjerava i ostati dulje vrijeme.

O njegovoj pobjedi nad Đokovićem u polufinalu Cincinnatija (3:6, 6:3, 6:3) još će se dugo pričati. Rus je sve bacio na servis, tukao je jednako i prvi i drugi, sve iznad 200 kilometara na sat. Novak je poznat po fantastičnom reternu, ali protiv Medvjedeva nije mogao puno. Njegovu igru nazvao je “ruskim ruletom”. Đoković nakon svega kaže:

– Medvjedev je svakako u skupini favorita. Po tome kako igra jedan je od najboljih u ovom trenutku. No Grand Slam turniri razlikuju se od ostalih, igra se na tri dobivena seta, dva tjedna. Drugačije su okolnosti, okruženje, iskustvo... Potrebno vam je puno više u igri da biste postigli cilj. Neophodno vam je strpljenje i da se znate nositi i s detaljima izvan terena – ističe Novak prisnaživši:

– Cincinnati je odigrao odlično, a takav je bio i na većini ostalih turnira. No sad se mora pokazati na Grand Slam turnirima, da uđe u četvrtfinale, polufinale... I Zverev je odličan igrač, ali se još muči na najvećim turnirima. Pred njima su izazovi najveći, puno je zamki, a iskustvo koje godinama stječete puno vam pomaže.

Federer nije imao desetljeće

Bivši britanski tenisač Greg Rusedski krug favorita sveo je na dvojicu. Izbacio je Federera...

– Ako gledamo tko bi mogao osvojiti US Open, onda su to po meni samo dvojica igrača: Novak Đoković i Rafael Nadal. Ne govorim o plasmanu u četvrtfinale ili polufinale, kandidati za to su i Medvjedev i Federer. Roger nije bio u finalu od 2015., a posljednji put taj je turnir osvojio 2008. godine. Nije mu baš neko desetljeće u New Yorku – napomenuo je Britanac dodavši:

– Da Federer osvoji US Open, morao bi pobijediti Španjolca i Srbina u polufinalu i finalu. A on nikada nije pobijedio Rafu i Novaka jednog za drugim. Posebno će mu to biti teško sad s 38 godina na leđima. Može biti dobar, ali neće osvojiti turnir – kategoričan je Rusedski.

Svoje mišljenje, naravno, ima i Mats Wilander:

– Rafa je jedini koji može pobijediti Novaka u mečevima na tri dobivena seta. Možda bi to mogao i Medvjedev, ali Nadal je nedvojbeno najveća prijetnja.

Tečajevi kladionica na pobjednika US Opena:

1. Novak Đoković (Srbija) 2,00

2. Rafael Nadal (Španjolska) 5,00

3. Roger Federer (Švicarska) 6,50

4. Danil Medvjedev (Rusija) 12,00

5. Alexander Zverev (Njemačka) 17,00

6. Nick Kyrgios (Australija) 20,00

7. Stefanos Tsitsipas (Grčka) 25,00

8. Marin Čilić (Hrvatska) 30,00

9. Dominic Thiem (Austrija) 30,00

10. Kei Nishikori (Japan) 30,00

Isti tečaj (30,00) ima i Stanislas Wawrinka, a naš Borna Ćorić je na 22. mjestu s koeficijentom 100. U toj skupini su još Korejac Chung te Francuzi Pouille i Monfils.

