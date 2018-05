Washington izjednačio, Ovječkin postigao svoj prvi gol u finalu

Hokejaši Washington Capitalsa pobijedili su Vegas Golden Knightse sa 3-2 (1-1, 2-1, 0-0) u drugoj utakmici finala Stanley Cupa, odigranoj u noći sa srijede na četvrtak u Las Vegasu, te tako izjednačili rezultat na 1-1 u finalnoj seriji na četiri pobjede, a najbolji strijelac Washingtona Rus Aleks Ovječkin postigao je svoj prvi pogodak u velikom finalu.

No, pravi junak pobjede gostujuće momčadi bio je vratar Braden Holtby koji je obranio 37 udaraca hokejaša Vegasa, a dvije minute prije kraja, pri vodstvu Washingtona 3-2, zaustavio je pokušaj Alexa Tucha, kad su već svi vidjeli pločicu u mreži. Holtby se nakon brzog dodavanja s lijeve strane na suprotnu vratnicu munjevito bacio i uspio zaustaviti pločicu koju je Tuch poslao prema, činilo se, nebranjenoj mreži.

Osim toga, Holtby je u trećoj dionici onemogućio domaću momčad da iskoristi situaciju kad su Golden Knightsi 69 sekundi imali dva igrača više na ledu. U tih 69 sekundi pet puta su pucali prema vrataru Washingtona, ali je njegova mreža ostala netaknuta.

Za domaće je dobro počelo, jer je u 8. minuti, kad je jedno dugačko, nogometno dodavanje James Neal uspio palicom preusmjeriti ispred braniča Dmitrija Orlova, koji je želio rukavicom odbiti pločicu, te u nastavku akcije preciznim udarcem svladati Holtbyja. Tako je Vegas već devetu domaću utakmicu zaredom u ovom doigravanju uspio prvi postići pogodak. Međutim, tada je na scenu stupio Holtby, a proradili su i strijelci gostujuće momčadi.

U 18. minuti Washington je izjednačio, kad su obje momčadi imale po četiri klizača na ledu, a odličnu akciju pogotkom je okrunio Danac Lars Eller, uz Holtbyja svakako najzaslužniji za pobjedu Capitalsa, jer je kod sljedeća dva pogotka bio u ulozi asistenta. U 26. minuti na Ellerovo je dodavanje Aleks Ovječkin postigao svoj prvi pogodak u finalu Stanley Cupa, kad je Washington imao igrača više zbog isključenja Alexa Tucha, koji je bio istinski tragičar u domaćoj momčadi.

Naime, u 30. minuti je Washington poveo 3-1, a posljednji igrač kojeg je pak pogodio na putu do mreže bio je Tuch. Udarac je uputio branič Capsa Brooks Orpik, a pločica se na putu prema Marc-Andreu Fleuryju odbila od Tucha i prevarila vratara Vegasa. Tako je Orpik postigao svoj prvi pogodak još od veljače 2016. godine i punih 220 utakmica čekanja.

U 38. minuti domaći su ipak došli do pogotka nade. Shea Theodore je iskoristio situaciju s igračem više za smanjenje prednosti Washingtona. No, koliko god se trudili, Golden Knightsi u trećoj dionici nisu uspjeli doći do izjednačujućeg pogotka, najviše zahvaljujući nesavladivom Bradenu Holtbyju. Pobjeda Washingtona još je vrijednija s obzirom na to da su od 6. minute gosti bili prisiljeni igrati bez najkorisnijeg igrača ovogodišnjeg doigravanja Jevgenija Kuznjecova, koji je u sudaru s braničem Vegasa Braydenom McNabbom ozlijedio lijevu ruku i više se nije vraćao u igru. Iz Washingtona još nisu objavili o kakvoj je ozljedi riječ i hoće li se igrač, koji je do ove utakmice postigao 11 pogodaka i imao 14 asistencija u doigravanju, oporaviti do trećeg dvoboja koji je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu.

Finalna serija sada seli u Washington, gdje će biti odigrana sljedeća dva dvoboja.

Stanley Cup - finale, 2. utakmica

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 2-3

(rezultat u seriji je izjednačen na 1-1)