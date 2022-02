Warriorsi bolji od Lakersa

Golden State Warriors su kod kuće sa 117-115 bili bolji od Los Angeles Lakersa, a do pobjede ih je predvodio Klay Thompson sa 33 koša od čega su tri trice pred sam kraj utakmice.

Lakersi su ispustili prednost od šest koševa koje su imali pred kraj utakmice a onda su dobili priliku za izjednačenje kod rezultata 117-114 nakon što je na Le Bronu Jamesu napravljen prekršaj u pokušaju trice 2.4 sekundi do kraja. Ali je James promašio dva od tri slobodna bacanja.

Thompsona je pratio Steph Curry sa 24 koša i osam asistencija, a Andrew Wiggins je ubacio 19 koševa.

James je bio najbolji kod Lakersa sa 26 koševa i 15 skokova te osam asistencija.

Miami Heat je nanio 11. poraz zaredom Brooklyn Netsima, pobijedvši ih sinoć kod kuće sa 115-111. Bam Adebayo je zabio 19 koševa i ugrabio 14 skokova za Miami

Kyrie Irving je zabio 18 koševa u zadnjoj četvrtini kada su Netsi nadoknadili zaostatak do 21 koša i stigli na samo jedan razlike nakon trice Cama Thomasa 38 sekundi prije kraja. No onda je Jimmy Butler zabio za Miami 22 sekunde prije kraja.

Nakon dva slobodna bacanja Irvinga i jednog Butlera, rezultat je bio 113-111 za domaću momčad 14 sekundi prije kraja. Ali onda je Kyle Lowry presjekao loptu namijenjenu Irvingu i zaključio pobjedu za Miami.

Irving je utakmicu završio sa 29 koševa za Netse, a Thomas je dodao 22.

Denver Nuggets su u gostima sa 110-109 pobijedili Toronto Raptorse i prekinuli im niz od osam pobjeda. Do pobjede ih je predvodio Nikola Jokić sa 28 poena, 15 skokova i jednom blokadom. Jeff Green je dodao 19 koševa, a Aaron Gordon 13 za Denver.

Pascal Siakam je postigao 35 pogodaka uz 10 skokova za Toronto, dok je Fred VanVleet ubacio 25 koševa.

Nakon prve tri četvrtine Toronto je vodio 86-83 i povećao prednost na 94-86 zahvaljujući Siakamovoj trici nešto manje od deset minuta prije kraja. Bryn Forbes tada zabija pet uzastopnih poena, a nakon što je Dalano Banton realizirao par slobodnih bacanja, DeMarcus Cousins ​​i Austin Rivers su izjednačili na 95-95. Denver dolazi u vodstvo 98-95 kada je Facu Campazzo pogodio tricu. Nakon toga su se Toronto i Denver izmjenjivali u vodstvu, ali minutu i pol prije kraja Nuggetsi vode 108-103 nakon trice Hylanda i Jokićevog koša.

Denver 28,8 sekundi do kraja ima rezultat 110-106, VanVleet zabija tricu, a Jokić je promašio par slobodnih bacanja 12,2 sekunde do kraja. Nakon toga je VanVleet promašio tricu, a Anunoby je uhvatio odbijenu loptu, ali Jokić je blokirao njegovo polaganje na 0,3 sekunde do kraja za pobjedu Denvera.U preostalim utakmicama Phoenix Suns su uvjerljivo sa 132-105 kod kuće pobijedili Orlando Magic, a Chris Paul je upisao svoj 30. double-double ove sezone sa 10 koševa i 15 asistencija. Portland Trail Blazers su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 23 koša, sa 112-103 svladali gostujuće New York Knickse.

Memphis Grizzlies su na gostovanju sa 125-118 bili bolji od Charlotte Hornetsa i to nakon što su ispustili prednost od 35 koševa, a San Antonio Spurs su sa 114 nadigrali New Orleans Pelicanse za 1.332. pobjedu u NBA trenera Gregga Popovicha koji se tako izjednačio na drugom mjestu sa Lennyjem Wilkensom.

Sacramento Kings su u gostima sa 123-110 pobijedili Washington Wizardse, Philadelphia 76ers sa 103-93 Cleveland Cavalierse, a Chicago Bullsi sa 106-101 Oklahoma City Thunder.