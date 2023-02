Vugrinec za VL: Varaždin ima visoke ambicije, želimo u Europu. Unutarnje borbe neće štetiti Dinamu

Prema prikazanom u ovoj sezoni, susret Varaždina i Dinama mogao bi biti nogometna poslastica, obje momčadi vole se nadigravati, a obje utakmice koje su odigrali tijekom ove sezone bile su zanimljive i neizvjesne. Pa i ona zagrebačka u kojoj je Dinamo slavio s naizgled uvjerljivih 3:1. No, Varaždin je u Maksimiru poveo ranim pogotkom nekadašnjeg igrača Dinama Frana Brodića, koji taj pogodak nije želio slaviti iako mu Dinamo zapravo i nije dao pravu priliku. Tek u završnici, iako su bili dominantni, u zadnjih 20 minuta, plavi su preokrenuli s dva pogotka Brune Petkovića i jednim Martina Baturine.

Varaždin, Istra i Slaven Belupo osvježenja su ove sezone, sva tri kluba u borbi su za četvrto mjesto.

Varaždin je željan nogometa

Koji je recept ovako uspješnog Varaždina, pitali smo bivšeg igrača Dinama i Varteksa Davora Vugrineca, koji je sad uključen u rad Varaždina.

– Nema nekakvog recepta, u Varaždinu smo se jednostavno jako zaželjeli nogometa, malo nas je nagradilo nakon svih nedaća koje smo imali. Imamo super mladu momčad koja je dobro vođena, igramo dobar nogomet, publika nam dolazi – kazao nam je Davor Vugrinec sređujući poslove oko svoje galerije, a u nedjelju će biti na varaždinskim tribinama.

Trener Mario Kovačević bio je prilična nepoznanica u našem nogometu, no pokazao se kao pravi izbor za Varaždin?

– Mario je bio moj suigrač, bio je i radio u našem klubu i prije je vodio momčadi i on za nas nije nepoznanica. On je naš domaći dečko koji sve dobro poznaje i u tom trenutku, kad smo imali ambicije u drugoj ligi, on nam se logično ponudio, ali kažem, on je stalno bio u našim pričama, kao što je to bio i Mumlek, Mario je uvijek bio jedan od onih čije se ime uvijek spominjalo. Vodio je i klubove u okolici Varaždina, uvijek je klubu bio na usluzi.

S obzirom na trenutačno visok plasman Varaždina, gleda li se već prema Europi, kakve su ambicije?

– Ambicije su uvijek visoke, ali treba biti objektivan, pa naš klupski proračun nije na razini ostalih. Ne želimo se razmetati velikim riječima, mi smo oprezni, ali mogu reći da su naše ambicije više od ostalih klubova našeg ranga. Naravno da bismo željeli plasman u Europu, bilo bi jako lijepo, ali u ovom je trenutku najvažnije da smo se stabilizirali, da smo dosad ostvarili dobre rezultate, ali naš je primarni cilj ostanak u ligi. Pokušavamo biti realni i ostati u našim okvirima – ne bježi Vugrinec u euforiju i belike najave.

Iako Varaždinci sjajno stoje na tablici, u zadnje dvije utakmice upisali su dva poraza (od Istre i Hajduka), a sad im dolazi Dinamo. Bi li treći uzastopni poraz unio nemir?

– Ma ne, imamo solidnu zalihu u odnosu na Goricu i Šibenik. A poraz se dogodi, kao što se dogodio u zadnjoj minuti u Puli s Istrom. Ili kao protiv Hajduka, kad smo dobili crveni karton na 60 metara od naših vrata. No, to se događa, to su greške pojedinaca i nakon njih izgubiš utakmicu. To je cijena odrastanja igrača, ali kad se pogleda sve u cijelosti, možemo biti zadovoljni. A porazi su dio nogometa, nitko ih ne želi niti ih voli, ali sad imamo Dinamo za suparnika, pa Osijek, i naravno da se poraz i u takvim susretima može dogoditi.

Dolazi Dinamo, protiv kojeg je Varaždin već dobro igrao, što se može očekivati u nedjelju, kakvu utakmicu?

– Uvijek igramo svoj nogomet, pogotovo kad igramo doma, naša je škola da se nadigravamo i drukčije ne znamo. Stoga vjerujem da ćemo gledati otvorenu utakmicu jer mi smo s Dinamom dobro igrali i u Varaždinu i u Zagrebu, kod kuće je bilo 1:1.

Imao je Dinamo premoć u Maksimiru, no u Varaždinu je domaćin imao više udaraca, plavi su poveli preko Špikića pred kraj prvog dijela, no Šego je pogotkom donio bod Varaždinu.

Svaki igrač plavih može odlučiti

Kako vam Dinamo izgleda u ovom nastavku prvenstva?

– Ma, Dinamo je uvijek Dinamo, ima kvalitetnu momčad, pojedince koji uvijek mogu odlučiti utakmicu, svaki igrač plavih ima kvalitetu i može napraviti razliku.

Mogu li unutarnje borbe u Dinamu nanijeti štetu plavima u njihovoj borbi za naslov prvaka?

– Ma to se sve zaboravi kad se dođe na teren, toga onda u glavama igrača nema i uvjeren sam da će Dinamo ponovno osvojiti naslov prvaka. A priča će uvijek biti, mediji mogu stvarati svoje priče, zavrzlame i napetosti, ali kad si na terenu, onda to sve ostaje po strani, igrači znaju raditi svoj posao. Uvijek se i njima može dogoditi nekakav kiks u Varaždinu ili Koprivnici, ali prvenstvo je dugo i oni su veliki favoriti za naslov. A za nedjelju želim samo da bude lijepo vrijeme, zna se da je Dinamo u Varaždinu uvijek najveći mamac i želimo uživati u nogometu na tribinama kao i gledatelji uz TV ekrane jer vidim da se naša liga s pravom jako prati – zaključio je Davor Vugrinec.