Vrsaljko prvi put govorio nakon umirovljenja: Ostajem u nogometu, ali to ću zadržati za sebe

Po prvi put od odlaska u igračku mirovinu, bivši hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko (31) se obratio javnosti. U razgovoru za RTL objasnio je zašto je donio takvu odluku u poprilično ranoj fazi svoje karijere.

Podsjetimo, Vrsaljko se u kolovozu prošle godine oprostio od hrvatske reprezentacije, da bi se prije dvadesetak dana kompletno oprostio od igračke karijere.

- Svakodnevna bitka i borba sa zdravljem dovela je do toga da više ne mogu biti ono što sam bio, i ne mogu dati na terenu ono što očekujem od sebe. Možda više nisam igrač, ali nastavljam biti u nogometu - rekao je Vrsaljko.

❗️| Šime Vrsaljko receives his plaque for playing 100 games for Atlético de Madrid, following his retirement from football.



The club will also have a plaque installed at the Walk of the Centennial Players (Paseo de los Jugadores Centenarios) outside the Metropolitano. pic.twitter.com/7Nkzbtt9iT