Šime Vrsaljko se umirovio. Srebrni vatreni odlučio završiti karijeru u 32. godini

Šime Vrsaljko odlazi u nogometnu mirovinu, objavio je najpoznatiji sportski novinar Fabrizio Romano. Nekadašnji desni bek hrvatske reprezentacije, koji je s vatrenima osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, prema njegovim je informacijama odlučio reći zbogom profesionalnom igranju i tako okončao svoju karijeru.

Vrsaljko (31) bez kluba je od nove godine, kada se razišao s grčkim Olympiakosom. Na seniorsku scenu stupio je kao igrač Dinama pa prešao u Italiju, gdje je igrao za Genou i Sassuolo. Vrhunac klupske karijere bio mu je mandat u Atletico Madridu, gdje je uz posudbu u Inter proveo četiri godine.

Iz škole nogometa Zadra stigao je na Maksimir još 2006. pa napredovao do prve momčadi, za koju je u prvenstvu debitirao 27. veljače 2010. protiv Croatije iz Sesveta. Iste se godine ustalio te postajao sve važniji član udarnog sastava, dok predstavnici Genoe 2013. nisu stigli s ponudom od oko pet milijuna eura za Vrsaljka, koji je bio i na kaljenju u Lokomotivi.

Samo sezonu kasnije, završio je u Sassuolu u kojem mu se cijena poduplala, zbog čega ga je u ljeto 2016. doveo Diego Simeone. Za Madriđane je i najviše igrao, ali ispriječile su se ozljede i ostaje dojam da je Vrsaljko mogao odraditi više od 100 utakmica, koliko mu stoji uz ime, u njihovom dresu.

Prošlog ljeta španjolsku je prijestolnicu zamijenio Grčkom, a u lipnju odigrao posljednju utakmicu u nacionalnom dresu.

Šime Vrsaljko retires from professional football. Croatian fullback is 31 — and he has decided to leave football with immediate effect. 🔴🇭🇷 #Croatia pic.twitter.com/HNfpiJC6JN