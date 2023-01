Vranješ: Modriću su Zrinjski i Zaprešić donijeli Real. Danas recite nekom junioru da tako ide u BiH, nitko neće

Juricu Vranješa u ovom intervjuu predstavljamo kao – vizionara. Naime, Jurica je još 2019. kao član Večernjakova žirija u našemu izboru dao jedan bod – Jošku Gvardiolu. Podsjetili smo ga na to.

>> Španjolci otkrili što će raditi Modrić nakon završetka karijere: Hrvat ima velike planove s Realom

Kovač stao iza njega

– Gledao sam Joška još u kadetima Dinama i vidio sam da ide u pravom smjeru, da se dobro razvija, i bilo je samo pitanje vremena kada će eksplodirati. I eto, 2019. dao sam mu jedan bod iako je imao samo dva nastupa za prvu momčad Dinama te sam tada izjavio kako "sada ima jedan bod, ali da ćemo uskoro govoriti o mnogo boljoj poziciji". Da se vrednovao učinak samo u drugom dijelu kalendarske godine, Gvardiol bi mi bio na prvom mjestu. Njegova prijelomnica bila je izjava izbornika Dalića da čvrsto računa na njega te da mu je prvi izbor. Tada je dobio vjetar u leđa i sigurnost. Isto je napravio i Leipzig, gdje ga je Marco Rose, jako dobar trener, proglasio prvim stoperom kluba.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL 21.12.2022., Novigrad - Mjestani docekali reprezentativca Joska Gvardiola nakon osvojene broncane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Photo: Sime Zelic/PIXSELL

Postoji li u Europi obrambeni igrač sličnoga potencijala kao Gvardiol?

– Najbliži mu je Badiashile, Francuz koji je upravo prešao iz Monaca u Chelsea. On je godinu stariji od Joška. Bit će novi stoper A reprezentacije Francuske, a dok je bio trener u Monacu, Niko Kovač čvrsto je stajao uz njega – kaže Vranješ, a onda se referira na još jednoga vrhunskoga obrambenoga igrača domaće proizvodnje.

– Luka Vušković, 16-godišnjak iz Hajduka, već sada je top igrač! Mali je ono što je bio Gvardiol u njegovim godinama, čak je Luka malo inteligentniji u igri od Gvardiola. Gvardiol je upadao u oči svojom lijevom nogom, dugim loptama, moćan, brz, a Luka je dešnjak, koristi se lijevom, ali je "mašina"! Bit će igrač top topova! Za pet godina Gvardiol i on mogu biti izvanredan tandem u A reprezentaciji.

S Lukom Modrićem bili ste suigrači u reprezentaciji, čak nazočni njegovu debiju za vatrene u Baselu u ožujku 2006. godine?

– U pripremnim utakmicama za SP 2006. igrali smo zajedno dva zadnja vezna. Od tada se nogomet značajno promijenio. U to vrijeme zadnji vezni bili su uglavnom oni takozvani krkani, veliki, snažni igrači, osobito u Bundesligi i u Engleskoj. Zato sam 2008. godine bio iznenađen kako igrač takve konstitucije kao što je Luka ide u Tottenham. A on se tamo nametnuo. Očvrsnuo, dobio batine, dao batine...

Foto: Ilustracija - Nel Pavletic/PIXSELL

Ali batine je dobivao još u Premijernoj ligi BiH kao igrač Zrinjskog?

– Pa zbog toga je i bio proglašen najboljim na svijetu! Trebaš ti ići u to vrijeme u bosansku ligu, najtežu u cijeloj regiji, i biti tamo najbolji igrač. I onda ponovno ići na posudbu u Zaprešić. To je igrač s karakterom, igrač pobjednik, koji se nije ustručavao prihvatiti te posudbe. Imao je ljude oko sebe koji su mu možda tada rekli: "Idi u BiH, ta BiH jednoga će ti dana možda donijeti Real Madrid." Da, njemu je ta BiH, poslije i Prva HNL, donijela Real Madrid. Ali takav kao što je Modrić jedan je od stotinu. Ajde, recite vi danas najboljemu junioru Dinama, Hajduka, Rijeke ili Osijeka da ide na posudbu u Široki Brijeg. Neće nitko ići.

Može li Modrić povući Hrvatsku do Europskog prvenstva 2024. godine?

– Naravno da može. U modernom nogometu dulje traju nogometaši nižega rasta i težišta, a on je taj. Vidimo da i Iniesta s 38 još igra, nebitno što je to japanska liga. Nogometaši danas sportskije žive i produljili su si vijek trajanja. Luka radi po programu stručnjaka, profesora Vučetića, a usto ima ono najvažnije: skladan obiteljski život. Luka kod kuće, u obiteljskom okruženju, dobiva mir, odmoran je u glavi jer ima normalnu ženu, a ne jednu od onih koja ga samo čeka i visi mu za vratom s pitanjem: "Ljubavi, što ćemo danas?" Taj obiteljski sklad, duševni mir, nevjerojatno je bitan, možda čak i najbitniji u nogometu. Luka odlazi na trening miran, čiste glave, takav se i vraća kući. Pa vidite da on gotovo nikad nije ozlijeđen. A znate li kada dolaze ozljede? Kad igrač živi nesportski ili kada je opterećen stotinom ideja u glavi.

Kako kao menadžer gledate na Oršićev transfer u Southampton?

– Potpuno ga razumijem. Mislav ima 30 godina, a svakome igraču želja je okušati se na najvišoj razini. On je na toj razini bio na Svjetskom prvenstvu, vidio je kakve su to utakmice svaki vikend, i on je to poželio. To mu pruža engleska liga. Možda je mogao ići u bolji klub, ali, opet, Mislavu je 30 godina, teško je za njega izdvojiti veći novac jer teško je na njemu u tim godinama vratiti uloženo. S njegovom plaćom cijeli paket težak je sigurno 10-12 milijuna eura. Da mu je 26-27 godina, vjerujem da bi završio u Tottenhamu za 20 milijuna eura.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Ljubičiću nije bilo lako

Što ako ispadne iz lige?

– A što ako Oršić bude spasitelj Southamptona i on ostane u ligi? Poznavajući njegov karakter, otišao je tamo s vjerom da to može napraviti.

Robert Ljubičić, gdje ga vidite, može li pomoći reprezentaciji?

– Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka jako su dobri klubovi, ali opet – nije lako igraču iz jedne uređene europske lige kao što je austrijska doći u Prvu HNL i tako se nametnuti. Robert može biti lijevi bek i zadnji vezni. Njemu su 23 godine, a mi ćemo za koju godinu imati potrebu za klasnim zadnjim veznim, kada se Brozović oprosti – zaključio je Jurica Vranješ.



Finale LP-a, četiri puta njemački doprvak

Jurica Vranješ rođen je 31. siječnja 1980. u Osijeku. Igrao je za Osijek, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Werder, turski Genclerbirligi, grčki Aris, a karijeru je okončao 2012. u Rijeci. S Osijekom je osvojio Hrvatski kup 1999., s Werderom Njemački kup 2009., a čak četiri puta bio je doprvak Njemačke; po dva puta s Bayerom i Werderom. S Bayerom je 2002. bio u finalu Lige prvaka (poražen od Reala), a s Werderom 2009. finalist Kupa Uefe (poražen od Šahtara). Za A reprezentaciju Hrvatske ima 26 nastupa, nije postigao ni jedan pogodak. Bio je sudionik svjetskih prvenstava 2002. i 2006. godine. Večernji list proglasio ga je 1998. nadom godine.

Vranješovih deset

1. Luka Modrić (Real Madrid) 10

2. Joško Gvardiol (RB Leipzig) 9

3. Dominik Livaković (Dinamo) 8

4. Ivan Perišić (Tottenham) 7

5. Marko Livaja (Hajduk) 6

6. Josip Juranović (Celtic) 5

7. Mateo Kovačić (Chelsea) 4

8. Mislav Oršić (Southampton) 3

9. Robert Ljubičić (Dinamo) 2

10. Martin Baturina (Dinamo) 1