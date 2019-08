Vraća se šou! Može li netko zaustaviti Manchester City?

Može li Manchester City ponoviti savršenu sezonu u kojoj je u Engleskoj osvojio sve što se osvojiti može? – najveće je pitanje uoči početka nove “bitke za Otok”.

Kladionice momčad Pepa Guardiole opet vide kao izrazitog favorita, tečaj na novi šampionski naslov je samo 1,50. S tom prognozom slaže se i analiza superračunala koje je bez pogreške predvidjelo i rasplet prošle sezone. City u novu sezonu ulazi još jači, a istodobno i gradi momčad na duže staze. U transferu od 70 milijuna eura (drugom po visini u povijesti kluba s Etihada) iz madridskog Atletica stigso je defenzivni veznjak Rodri kojeg je Guardiola označio kao “ključnog igrača Cityja za idućih deset godina”. Očekuje se i da će iduće sezone nadareni veznjak Phil Foden (19) dobiti više prostora.

– Ima sve predispozicije da bude jedan od najboljih. Uvjerljivo je najtalentiraniji igrač kojeg sam vidio u trenerskoj karijeri – ustvrdio je Guardiola.

Guardiola je sa Cityjem ispisao povijest engleskog nogometa, srušio je mnoge rekorde, uostalom nitko prije njega u kalendarskoj godini nije osvojio FA kup, Liga-kup i Premijernu ligu, a s novim naslovom učvrstio bi svoje mjesto u klupskoj povijesti i izjednačio se s uspjehom Manchester Uniteda pod Alexom Fergusonom koji je jedini dosad osvojio tri naslova uzastopno.

Tottenham je ozbiljan

Nova šampionska sezona bi vjerojatno potvrdila City kao najveću momčad u povijesti engleskog klupskog nogometa premda mnogi, poput legendarnog Alana Shearera, tvrde da je to i sad.

Gotovo savršena sezona Liverpoola, zaključena trijumfom u Ligi prvaka, ipak je bila nedovoljna da se naslov nakon 29 godina vrati na Anfield. Liverpoolu ni sezona u kojoj je samo jednom poražen i u kojoj je osvojio 97 bodova, s kojima bi bio prvak u 116 od dosadašnjih 119 prvenstava Engleske, nije bila dovoljna. Ostao je kratak za bod iako ih je u jednom trenutku imao čak sedam više od Cityja. No nije odustao, nastavit će pokušavati iako ponašanje na nogometnom tržištu ne sugerira da je taj uspjeh spreman i platiti. Naime, Liverpool je premijerligaš koji ovog ljeta najmanje troši, dosad samo 1,9 milijuna eura, i to za još maloljetnog braniča Seppa van den Berga iz nizozemskog Zwollea.

– Već imamo momčad! Mladu, talentiranu, koja je još daleko od toga da je završila svoj razvojni put. Naša je polazna osnova sjajna – rekao je trener Liverpoola, koji vjeruje da iduća sezona neće biti repriza prethodne.

– Prošle sezone to je bila utrka dvaju konja, ali previše je dobrih klubova u ligi da bi se to ponovilo. City je i dalje favorit, a svi ostali pokušat će ga pobijediti. I mi smo jedna od tih momčadi. Pokušat ćemo to napraviti, ali moramo igrati bolje nego prošle sezone. I znam da ćemo i igrati bolje – uvjerava Klopp.

Jedan od ozbiljnih izazivača Cityja bit će i Tottenham. Nakon sezone u kojoj su Spursi senzacionalno igrali u finalu Lige prvaka i u kojoj su se napokon preselili na novi stadion, porasle su im i ambicije. Potvrdio je to i prvi transfer nakon čak 521 dan i potrošenih više od 100 milijuna eura u ovom prijelaznom roku. Nije bilo odlazaka, a za 60 milijuna eura, što je rekordni transfer u povijesti kluba, iz Lyona je došao sjajni veznjak Tanguy Ndombélé. Mauricio Pochettino nakon poraza od Liverpoola u Madridu nije deset dana izlazio iz kuće, trebalo mu je vremena da prežali propuštenu priliku.

– Bilo je to za mene teško razdoblje jer smo bili tako blizu slave. Pokušao sam igrati golf, posvetiti se sinu, ali nije pomoglo. Obitelj me je podigla, bilo je to teško vrijeme i za njih kao i za mene. Pomogli su mi i ljudi iz nogometa, obični navijači, koji su pričali o “fantastičnom Tottenhamu” jer ono što smo mi napravili bilo je fantastično – kazao je Pochettino.

I Arsenalove “dionice” narasle su nakon transfera Nicolasa Pépéa za 80 milijuna eura, što je uvjerljivo najveći transfer u povijesti kluba. Nakon dvije sezone bez Lige prvaka, “Topnici” bi se napokon trebali vratiti u europsku elitu.

– Napredovali smo prošle sezone, iako to nije bilo dovoljno da ispunimo naš glavni cilj i vratimo se u Ligu prvaka. U novoj sezoni očekujem iskorak i borbu za mjesto među četiri najbolje momčadi u ligi. City i Liverpool su moćni, Chelsea je, izuzev Hazarda, zadržao momčad od prošle sezone, Tottenham odrasta, a Manchester United ima puno potencijala. Ipak, vjerujem u naš proces – kazao je trener Arsenala Unai Emery.

Trojica Hrvata

Frank Lampard puno je riskirao odlukom da preuzme Chelsea. Na kocku je stavio status legende koji uživa na Stamford Bridgeu, pogotovo zato što Roman Abramovič više nije toliko zagrižen za Chelsea premda je ipak dovoljno vezan uz klub da ne prihvati neku od ponuda i proda ga, ali i zbog odlaska Edena Hazarda i činjenice da je Uefa spustila rampu za transfere do ljeta 2020. Kako jedan od simbola kluba ipak neće biti samo jedan od trenera u hirovitu Abramovičevu menadžerskom vrtuljku potvrdio je čin Chelseaja da Derbyju, koji je Lampard vodio prošle sezone, isplati pet milijuna eura odštete za trenerski transfer. Dokaz je to da mu barem prvu od tri sezone koliko je vezan ugovorom glava neće biti na panju.

Ako je po prognozama kladionica, nastavit će se gladne godine Manchester Uniteda. Pritom, na Old Traffordu još nije zaključen prijelazni rok, nisu ni sigurni hoće li u novu sezonu ući s Paulom Pogbom ili bez njega.

– Solskjaer je pod velikim pritiskom, ova sezona bit će mu vrlo teška. Od menadžera Manchester Uniteda očekuje se pobjeda u svakoj utakmici, ali i da to bude sa stilom – komentirao je David Moyes čije je vrijeme na Unitedovoj klupi neslavno završeno.

Manchester United zaključuje popis momčadi koje će kreirati vrh ljestvice, a na dnu, prema kladionicama, naći će se dva od tri nova premijerligaša. Norwich i Sheffield United neće dulje od jedne sezone igrati u elitnom rangu, a Aston Villa bi zahvaljujući rekordnim ulaganjima (128 milijuna eura) trebala zadržati prvoligaški status.

U ovoj sezoni u Premijer ligi gledat ćemo trojicu hrvatskih igrača. Mateo Kovačić imat će značajnu minutažu u Chelseaju, Dejan Lovren borit će se za startera u Liverpoolu, a najteže će biti Lovri Kaliniću, koji je trenutačno tek treći vratar Aston Ville.