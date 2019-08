Pogledajte tučnjavu Cityjevih i Liverpoolovih navijača u metrou

Manchester City je u dvoboju engleskog Superkupa na Wembleyju pobijedio Liverpool nakon jedanaesteraca sa 6:5 (1:1).

Uoči utakmice u londonskom metrou došlo je do masovne tučnjave Cityjevih i Liverpoolovih navijača.

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM