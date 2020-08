Vraća nam se HNL! Što možemo očekivati u novoj sezoni?

Nema odmora, tek su pokoji dan dobili naši nogometni prvoligaši za kakvo brzinsko kupanje i druženje s obiteljima. Ekspresno su se vratili treninzima i nikad kraćim pripremama. U vikendu pred nama kreće nova, jubilarna 30. sezona Prve HNL. Večeras u 20 sati otvaraju nogometaši Varaždina i Gorice. Prošla je sezona bila zanimljiva do samog kraja, pogotovu borba za drugo mjesto koja je odlučena u posljednjim minutama zadnjeg kola, ali i borba za opstanak. Nadajmo se da će jednako zanimljivo biti i u ovom jubilarnom 30. izdanju. Nadajmo se samo da korona neće opet zaustaviti nogomet.

Dinamo

Prvak Dinamo u novo prvenstvo kreće s istom pričom kao i od prve sezone HNL-a. Priznaju se samo trofeji, a usto se traži i dobra igra. S obzirom na kadar, na kvalitetu, domaći trofeji, pogotovu osvajanje naslova prvaka podrazumijevaju se. Ono što nije dobro je činjenica da su iz idilične situacije u zimi ušli u probleme. Morao je otići trener Bjelica, nakon stanke su zaredale i loše igre i rezultati pa je morao otići i Igor Jovićević. I sad u novu sezonu kao trener ulazi Zoran Mamić s hipotekom na leđima, sudskim procesima, s neslaganjem navijača (BBB-a) da on bude na klupi.

LOKOMOTIVA

U netom završenoj sezoni Lokomotiva je ponovila svoje najbolje rezultate, stigla do drugog mjesta u ligi i igrala finale kupa. Po mnogima su lokosi igrali najljepše, pogotovu nakon korona stanke i zasluženo su došli do pozicije doprvaka i mjesta u kvalifikacijama za LP-a. Trener Goran Tomić napravio je sjajne stvari sa svojom momčadi, a sad će morati sve iznova. Naime, otišao mu je Uzuni, Kastrati, Karačić, Jakić i Tolić, a vratar Grbić gotovo sigurno odlazi u Atletico.

RIJEKA

Iza Rijeke je još jedna uspješna sezona, osvojila je svoj šesti kup, a u novu sezonu klub s Rujevice starta kao jedan od onih koji će se boriti za vrh. Doduše, ni kod njih se nikad ne zna kakav će imati kadar jer Mišković je izjavio da su svi igrači na prodaju. U fokusu je mladi vratar Pandur, puno zainteresiranih ima i za prvog strijelca prošle sezone HNL-a Antonia Čolaka.

OSIJEK

Malo je nedostajalo Osijeku da na kraju prošle sezone bude drugi i izbori željene kvalifikacije za LP. No, to drugo mjesto bit će cilj ove sezone, zaokružilo bi to 2021. u kojoj će biti gotov i stadion na Pampasu.

HAJDUK

Još je jedna turbulentna sezona iza Hajduka, nije se iz te duge problematične situacije uspio izvući ni s novim stručnim vodstvom Stanić – Kepčija – Tudor. Planiramo i zacrtano drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka ostalo je nemoguća misija, bijeli su završili tek na petom mjestu, posljednjem koje vodi u Europu. Otišao je zbog toga predsjednik Brbić. Hajduk i u novu sezonu ulazi s neizvjesnosti, sadašnji kadar nema kvalitetu za više od 5. mjesta, Tudoru za priključak vrhu hitno treba četiri, pet jako dobrih igrača.

GORICA

Kad je Gorica prije dvije godine ušla u Prvu HNL, puno je bilo skeptičnih koji su očekivali da će to biti samo jedan “ples” i da će se vratiti u 2. HNL. No, Sergej Jakirović sjajno je vodio momčad kluba koji se povezao s litavskim ulagačima i postao hit prvenstva, na kraju i završio na 5. mjestu. U prošloj sezoni Jakirovića je naslijedio Dambrauskas, a Gorica je nastavila biti neugodan suparnik i našim najboljim momčadima. Moguće je da će biti i odlazaka jer Kristijan Lovrić odavno je na meti nekoliko klubova. Ipak, za očekivati je da će, bez obzira na to, Gorica opet biti stabilna, u sredini tablice.

SLAVEN BELUPO

Otkako je u sezoni 1997./98. ušao u Prvu HNL, Slaven Belupo predstavlja vrlo stabilan klub. Rezultatski su rijetko bili u problemima, a najveći uspjeh napravili su u sezoni 2007./08. kada ih je Kruno Jurčić doveo do drugog mjesta. Dvaput su bili i u finalu kupa. U posljednje vrijeme teško se mogu uključiti u borbu za vrh, no sadašnji trener Stipić radi dobar posao, a i klub mu je za ovu sezonu već doveo nekoliko pojačanja.

VARAŽDIN

Nije izgledao dobro na početku prošle sezone, trebalo je vremena da se momčad navikne na prvoligašku konkurenciju. Zbog loših rezultata padali su treneri da bi na kraju klub preuzeo Samir Toplak. Varaždin je pod njegovim vodstvom čudesnom serijom s dna ljestvice uplovio u sigurnu luku ostanka u prvoligaškom društvu. Nastavi li Varaždin u novoj sezoni kao što je završio staru, onda bi se mogao primaknuti sredini tablice.

ISTRA 1961

Četvrti put u posljednjih pet godina Istra je morala igrati dodatne kvalifikacije za prvoligaški status. Ovaj put cilj im je izbjeći takav scenarij. Iako, španjolski vlasnici trebali bi pod hitno treneru Prelecu dovesti neka pojačanja.

ŠIBENIK

Klub sa Šubićevca novi je prvoligaš, a ta prva sezona je i najteža, ipak je velika razlika između Prve i Druge HNL.