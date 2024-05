Vlatka Peras će na sud s Dinamom! Pokušat će osporiti otkaz koji je dobila

Dinamo je sjajno rezultatski okončao sezonu, uzeo je Superkup, osvojio prvenstvo i u srijedu na Rujevici proslavio osvajanje Kupa . No, tu borba Dinama nije završila, sjajna rezultatska sezona još treba dobiti svoj epilog u dvorskim borbama.

Naime, Izvršni odbor Dinama odlučio je jučer kasno navečer smijeniti predsjednicu Uprave Vlatku Peras , no tu neće biti kraj priče koja traje još od promjene ‘vlasti’ u Dinamu. Bilo je jasno da nova vlada Dinama ne želi Vlatku Peras u Dinamu, ali se tražio model za otkaz bogatog ugovora i izbjegavanje isplaćivanja bogate otpremnine. Izvršni odbor Dinama na prošloj je sjednici odlučio potražiti savjet jednog odvjetničkog ureda o tome kako se riješiti predsjednice Uprave bez veće financijske štete, a sudeći prema jučerašnjoj odluci, očito su našli model po kojem to mogu napraviti i na sjednici Izvršnog odbora odlučili su joj dati otkaz.

Odbila je šest plaća

Znano je da je Dinamo Vlatki Peras nudio šest plaća za odlazak na što ona nije pristala jer po ugovoru ima pravo na sve plaće do isteka ugovora, a to bi plave koštalo više od pola milijuna eura. U Dinamu su očito uz savjetovanje odvjetničkog ureda našli varijantu da se riješe predsjednice Uprave i bez tolike otpremnine i odlučili su joj uručiti raskid ugovora. Naime, Vlatka Peras je optužena u ‘aferi SMS’ zajedno sa Zdravkom Mamićem i Igorom Kodžomanom, u kojoj se za SMS poruke dotičnom Vargi isplaćivao novac, radili masažni bazeni na račun Dinama, u čemu je plavima načinjena šteta od nešto više od 72 tisuće eura.

Ono što je mučilo današnje vodstvo Dinama su ugovori koje je Peras imala, a po njima čak ni optužnica, pa čak ni pravomoćna presuda ne bi uvjetovala njenom otkazu. Prije tjedan dana Dinamo je odlučio zatražiti mišljenje i analizu odvjetničkog ureda o ugovorima o otpremnini, ugovorima i bonusima šefice Uprave koje si je sama dala uz podršku bivšeg predsjednika Mirka Barišića i očito je da su dobili zeleno svjetlo od odvjetnika da joj daju otkaz i da zbog toga neće platiti ogromnu otpremninu.

Vlatka Peras u Dinamo je došla u vrijeme vladavine Zlatka Canjuge (čitaj Franje Tuđmana), bila je dugo tajnica Zdravka Mamića kad je on preuzeo uzde Dinama i bila mu je produžena ruka kad je on zbog pravosudne presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Provodila je njegovu politiku, no kad se Mirko Barišić ‘okrenuo’, stala je uz tadašnjeg predsjednika Dinama i okrenula leđa Mamiću. No, onda je ‘osjetila’ vlast i ne može se reći da nije potpuno usvojila operativu Dinama, ali ipak je bila struja koju današnje vodstvo Dinama ne vidi uz sebe.

Vodstvo na čelu sa Zajecom očito je procijelo da Vlatka Peras nije osoba s kojom žele surađivati, iako su po dolasku Zajec i novi ljudi u Dinamu prema Vlatki Peras puštali korektne izjave. No, ipak su prije svega gledali kako je se riješiti jer ona nije nikada bila njihov tabor.

Bit će tu sudskih procesa

U Dinamu su sad odlučili ići do kraja, dati joj otkaz uz tvrdnju da joj je ugovor izvan poslovne prakse, da si nije sama mogla dizati plaću i bonuse, propisivati otpremninu čak i ako je pravomoćno osuđena (!?), pa još i na štetu Dinama.

U Maksimiru će danas objasniti svoje poteze i odluke, jučer su rekli da neće biti nikakvih objava, ali sve je iscurilo u javnost što će reći da baš ni danas nisu jedinstveno u komuniciranju prema javnosti. No, ono što je sigurno, Vlatka Peras neće se predati, ona će se držati svojeg ugovora, a možemo mi o njemu misliti što god hoćemo, no prema sanzanjima koje imamo, taj ugovor je vrlo čvrst. Iz izvora bliskih Vlatki Peras znamo da se ona neće predati i povući, već će se boriti za sve ono što joj pripada po potpisanom ugovoru. Sve je jasnije da ćemo epilog čekati na sudu, a znajući našu sudsku praksu, pred nama su godine procesa, tužbi, žalbi... A dotad će Peras sjesti i u optuženičku klupu u slučaju SMS.

