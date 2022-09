VIDEO Užas u Čileu! Dio konstrukcije stadiona urušio se na tribinu s navijačima

Prva momčad čileanskog nogometnog prvenstva Colo Colo za vikend će odigrati veliki derbi protiv šestoplasirae Universitad Catolice, a njihovi strastveni navijači odlučili su im dati podršku uoči derbija na treningu.

Okupili su se na kultnom Monumental stadionu u velikom broju i dok su navijali i 'nabrijavali' svoje miljenike dogodila se grozna nesreća. Jedan dio tribine se urušio, ali prema prvim vijestima iz Čilea srećom nema teže ozlijeđenih navijača, ali su neki od navijača s tribine zatražili liječničku pomoć.

Acá hay un vídeo del momento en que colapsa el techo

Han llegado 11 ambulancias al Monumental https://t.co/AEmjoW9IBK — Rodrigo Gómez (@RodrigoGomez68) September 30, 2022

Internetom kruže kraće snimke navijača koji su bili na stadionu u trenutku urušavanja dijela konstrukcije, ali trenutno nije poznato kako i zbog čega je došlo do urušavanja. Pretpostavlja se da je razlog jedan od čestih problema na tribinama latinoameričkih klubova, a to je prenapučenost. Često je na tribinama puno više ljudi nego što konstrukcija može podnijeti pa dođe do ovakvih nezgoda.

Así quedó el techo y la publicidad del Monumental en la zona Cordillera del estadio

Hubo lesionados y tuvo que llegar la ambulancia https://t.co/gX9vtsLScb — Rodrigo Gómez (@RodrigoGomez68) September 30, 2022

