VIDEO Torcida i Armada potukli se nasred autoceste, ima i ozlijeđenih

U nedjelju nogometaši Hajduka igraju protiv Istre 1961 u Puli u sklopu 4. kola Supersport HNL-a. Uz Hajduk putuje i Torcida, njihovi navijači, koji su odlučili iskoristiti putovanje kako bi se obračunali s navijačima Rijeke.

25.08.2024🇭🇷Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPBCxt pic.twitter.com/CkDZPkCGDk — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

Naime, Rijeka igra večeras protiv Osijeka, a njihovi navijači su na putu prema Osijeku imali sukob s Hajdukovim navijačima. Sukob se dogodio na stajalištu uz autocestu dok su navijači obje momčadi putovali na svoje utakmice – Torcida prema Puli, a navijači Rijeke prema Osijeku. Snimke ovog incidenta objavila je stranica Hooligans.cz.

25.08.2024🇭🇷Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPBCxt pic.twitter.com/jGD7MjJ3Ax — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

O sukobu se oglasila i policija, koja piše da je njezinom intervencijom spriječen daljnji sukob i nastanak veće materijalne štete. Naime, oko 15.30 na čvoru Vrata došlo je do tučnjave u kojoj je sudjelovalo više osoba. Prema dosadašnjim saznanjima u tučnjavi su sudjelovali pripadnici dviju navijačkih skupina.

25.08.2024🇭🇷Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPB4HV pic.twitter.com/JjI7MoiKOY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

"Brzom intervencijom policije spriječen je daljnji sukob i nastanak veće materijalne štete. Ima i ozlijeđenih. Dio sudionika ovog događaja je priveden te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje. Osobama ozlijeđenim u tučnjavi bit će pružena odgovarajuća liječnička pomoć. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih relevantnih okolnosti i činjenica te sudionika ovog događaja", priopćila je policija.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Ovo je popis najskupljih igrača HNL-a! Jedan igrač je pomeo svu konkurenciju