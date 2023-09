VIDEO Strašna nesreća vratara Ajaxa, liječnici mu se bore za život, suigrači u suzama

Utakmica sedmog kola nizozemske Eredivisie između Waalwijka i Ajaxa prekinuta je u samoj završnici nakon što je tešku ozljedu pretrpio domaći vratar.

Ogled je prekinut u 87. minuti, u trenutku kada je Ajax vodio 3-2, a domaći vratar Etienne Vaessen se nakon žestokog sudara sa suparničkim igračem srušio na travnjak. Brzo je stigla liječnička pomoć koja je pomagala Vaessenu iza zavjesa. Video pogledajte OVDJE.

No, očito potresne slike nagnale su sve nogometaše na travnjaku da u suzama svjedoče onome što se događa. Prve informacije iz Nizozemske govore kako je vratar u kritičnom stanju i liječnici mu se bore za život.

Sociedad deklasirao Bilbao u baskijskom derbiju

Nogometaši Real Sociedada deklasirali su Athletic Bilbao sa 3-0 u velikim baskijskom derbiju probivši se na četvrto mjesto španjolskog prvenstva.

Bila je to druga pobjeda Sociedada u posljednjih sedam međusobnih susreta.

Domaćin je poveo u 30. minuti golom Robina Le Normanda, na 2-0 je povisio Takefusa Kubo u 48. minuti, a konačnih 3-0 postavio Mikel Oyarzabal u 66. minuti.

Real Sociedad je ovom pobjedom preskočio Atletico Madrid i Athletic Bilbao i sada je četvrti sa 15 bodova, šest manje od vodećeg Real Madrida koji je u ranije odigranom susretu na gostovanju prekinuo sjajnu seriju Girone nanijevši najugodnijem iznenađenju u Primeri prvi poraz ove sezone.

Monaco pobjedom protiv Marseillea preuzeo vrh

U derbiju sedmog kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco je pobijedio Marseille sa 3-2 preuzevši vrh ljestvice Le Championnata, ali i produbivši krizu OM-a koji je već pet susret bez slavlja.

Monaco je gubio 0-1 i 1-2, no oba puta se vratio, a potom u drugom poluvremenu stigao do pobjede i prvog mjesta na ljestvici Le Championnata.

Momčad iz Kneževine do trijumfa je vukao sjajni 21-godišnji Maghnes Akliouche koji je postigao dva gola i upisao asistenciju.

Golom Ilmana Ndiayea u 31. sekundi igre započela je "luda" utakmica. OM je dva puta vodio, ali Monaco se svaki put brzo vratio.

Pierre-Emerick Aubameyang je asistirao, a senegalski reprezentativac postigao svoj prvijenac u dresu Marseillea. Bio je to najbrži gol za OM od rujna 2014. godine kada je Andre-Pierre Gignac protiv Eviana zatresao mrežu nakon 20 sekundi susreta.

No, radost gostiju kratko je trajala. Već u osmoj minuti Maghnes Akliouche je izjednačio. Marseille je u 18. minuti stigao do nove prednosti, ovoga puta strijelac je bio Samuel Gigot. Međutim, momčad iz Kneževine još jednom se brzo vratila. Pet minuta kasnije izjednačio je Folarin Balogun. U 25. minuti Monaco je mogao i do vodstva, pucao je Maghnes Akliouche, ali je Pau Lopez sjajno reagirao.

Sjajnu predstavu mladi 21-godišnji Akliouche okunio je u 52. minuti drugim golom na utakmici. Do kraja susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova.

U ranije odigranom susretu "fenjeraš" Clermont je na svom Gabriel Montpied stadionu odigrao 0-0 protiv prvaka Paris St Germaina.

Clermont je u prvih šest kola osvojio samo jedan bod i čvrsto držao začelje ljestvice. Međutim, aktualni francuski prvak nije uspio probiti obranu domaćina.

Parižani su imali 67 posto posjeda lopte, uputili su 21 udarac, pri čemu 10 u okvir gola, imali su i devet kornera, ali je Clermont na krilima sjajnog senegalskog vratara Moryja Diawa iščupao remi.

Diawa je na koncu sakupio čak 10 obrana i bio najbolji igrač utakmice.