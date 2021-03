VIDEO Što je ovo bilo? Ovakav gol niste nikada vidjeli

Vezni igrač talijanskog nogometnog drugoligaša Cremonesea, Michele Castagnetti (31) postigao je nevjerojatan pogodak u pobjedi 2:0 protiv Virtus Entelle u susretu 29. kola Serie B. Castagnetti je u 60. minuti utakmice zabio jedan od ljepših golova ove sezone kada je sa više od 70 metara prebacio suparničkog vratara Daniellea Borru.

Akciju je za pogodak je započeo upravo domaći vratar koji je u svom kaznenom prostoru rukom uhvatio loptu i potom je nogom ispucao do sredine suparničke polovine, gdje ju je dočekao Castagenetti i iz prve opalio prema vratima Virtus Entelle prebacivši šokiranog Borru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Utterly ridiculous goal by Michele Castagnetti for Cremonese at Virtus Entella in Serie B pic.twitter.com/W1VuXHBlg3