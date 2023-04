VIDEO Stjepan Tomas: Kao trener imam iskustvo u Europi, cilj je odvesti Osijek u grupnu fazu

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Stjepan Tomas postao je novi trener hrvatskog prvoligaša Osijeka, a na današnjoj je tiskovnoj konferenciji u Gradskom vrtu predstavljen na novoj funkciji. Već sutra od 15 sati Tomas na klupi Osijeka ima prvi izazov, domaći susret 31. kola HNL-a protiv Istre 1961.

- Došlo je do sporazumnog raskida ugovora s Borimirom Perkovićem i hvala mu na svemu. On je doveden da napravi rezultatski iskorak i da pokušamo spasiti sezonu koja je krenula u krivom smjeru, ali nažalost u tome nije uspio. Neke stvari bile su dobre, ali nedostajali su rezultati i procijenili smo da ne možemo dalje u tom smjeru - rekao je sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević, pa dodao:

- Hvala Stjepanu Tomasu što je prihvatio našu ponudu. Dolazi u nezgodnom trenutku, ali poznajem ga kao velikog radnika i borca i čestitam mu na dolasku - rekao je sportski direktor Ivica Kulešević.

- Hvala na povjerenju. Pun sam entuzijazma i energije, znam u kakav klub sam došao i imam formulu da Osijek dovedemo na mjesto koje mu pripada - rekao je Stjepan Tomas u uvodu, pa je odmah dobio pitanje koja je to točno formula:

- U negativnom smo nizu. Bitno je vratiti samopouzdanje igračima i motivirati ih. Ovo je kvalitetna momčad s kvalitetnim pojedincima i ja se nadam da imam formulu za to i da ćemo u mojoj prvoj utakmici krenuti s pobjedom.

Sportski direktor Ivica Kulešević je pričao o izboru Tomasa, ali i o tome je li izbor Borimira Perkovića bio greška.

- Stjepan je veliki radnik i borac. Funkcionirao je u drugim sustavima i kao igrač i kao trener i ima puno iskustva. Baš mislimo da je on osoba koja će nas povesti u vedrije dane. Borimira smo doveli zato što je trener koji puno radi na igri, koji traži igru, građenje igre iz zadnje linije i ima hrabrosti staviti mlade igrače što je on i napravio. Naravno, tražili su se i rezultati, ali oni su izostali jer je nedostajalo i sportske malo sreće. Dva promašena penala, ona utakmica u Koprivnici koja je završila kako je završila.

Kakav nogomet ćemo moći očekivati od Osijeka pod Stjepanom Tomasom?

- Ja gajim napadački nogomet i težim igri. Na početku sad nije vrijeme za takve stvari, bitni su bodovi i pobjede. Treba biti pragmatičan. Napravit ćemo sve da u ovih šest utakmica uzmemo najviše što možemo i da uspijemo ostvariti plasman u Europu - rekao je Tomas, te dodao:

- Pratio sam Osijek svo ovo vrijeme i vidio sam kako je igrao. Digla se igra u zadnjih nekoliko utakmica, ali bilo je i nesreće. Težit ću tome da izvučem maksimum iz igrača jer vjerujem da su kvalitetni. Treba ih samo pravilno usmjeriti i vjerujem da neće biti problema.

25.04.2023., Osijek - Sluzbeno predstavljanje novog trenera Nk Osijeka Stjepana Tomasa. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako je već naglasio da je njegov cilj uvesti Osijek u europska natjecanja za iduću sezonu, to je malo i obrazložio.

- Želimo ostvariti ulazak u grupnu fazu europskog natjecanja jer su to ovaj grad i klub zaslužili pogotovo na novom stadionu. Mogu to reći jer imam to iskustvo, sa Sheriffom sam igrao Europsku ligu. U grupi sam bio s Manchester Unitedom, Omonijom i Real Sociedadom. Bili smo treći i nastavili dalje u Europi - rekao je novi trener Osijeka.

Kao što smo saznali, Tomas je s Osijekom potpisao ugovor do kraja iduće sezone, dakle do ljeta 2024. godine.

- Nadam se da ću u Osijeku ostati duže vremena. Moje druge epizode se nisu odvile drukčije spletom okolnosti. Negdje sam bio vatrogasno rješenje, negdje sam radio dobre stvari kao sa Rizesporom. Što se tiče Sheriffa, tamo sam bio četiri mjeseca i ostvario sam zacrtane ciljeve. Za mene nije bitno koliko sam dugo bio, nego što sam ostvario ciljeve - rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

Tomas je također otkrio da s klubom još uvijek nije dogovorio sve detalje oko stručnog stožera. Prvu utakmicu, sutra protiv Istre, će sigurno odraditi s Perkovićevim stožerom.

- Moram tek vidjeti tko je sve ovdje, vidjet ću što mi treba. Sad je najbitnija utakmica s Istrom, a onda će biti vremena za nešto drugo. S Istrom neće biti lako. Znamo kako oni igraju, ali mi igramo doma, pred našim navijačima i napravit ćemo sve da krenemo u neki pozitivan niz.

Vrijedi istaknuti i podulji odgovor sportskog direktora Ivice Kuleševića na jedno od pitanja o stanju o klubu i odnosu s navijačima. Taj odgovor je postao monolog i u nekim je trenucima, pomalo i bizarno, i zasjenio samo Tomasovo predstavljanje. No, puno je tu sportski direktor rekao o klubu, a obrazložio je i svoj izlazak među navijače.

- Znalo je biti negativnih nizova, nekad smo se i borili za ostanak. Svi zajedno smo se tad skupili i sjećate se kako smo tad ostali u ligi. Imali smo veliku podršku svih, a bili smo u teškoj situaciji. Ovakve stvari se događaju iako nismo sretni zbog njih, ali moramo se opet skupiti svi zajedno. Molim i apeliram na navijače da nam daju podršku koliko mogu. Sigurno da su i oni izgubili povjerenje, ali naša svaka sljedeća utakmica je kvalifikacijska za Europu, a do kraja sezone ćemo vidjeti tko je sposoban nositi se s takvim pritiskom i stresom. Doveli smo trenera koji zna što je to. Moj izlazak pred navijače nije bio potaknut time da samog sebe amnestiram. Ja ne bježim od odgovornosti. Izašao sam pred navijače jer sam osjećao potrebu da se pridružim i igračima koji su krenuli prema tribini. Kad sam došao na pola puta, igrači su već krenuli prema svlačionici i ne vidim ništa loše u tome da sportski direktor dođe pred navijače.

25.04.2023., Osijek - Sluzbeno predstavljanje novog trenera Nk Osijeka Stjepana Tomasa. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mislim da ih nisam uvrijedio, ali jesam li se najbolje snašao - to je teško reći jer se u takvim situacijama nisam našao. Stavio sam ruke na leđa što je proglašeno kao provokacija, a to nije bila namjera. Da li sam slao neke puse i provocirao, to mi nije bila namjera. Poručujem navijačima da ne bježim od svoje odgovornosti niti je ovo trenutak da se bilo tko skriva od bilo čega. U zimskom prijelaznom roku napravili smo što smo napravili i riješili smo se dosta igrača. To je bilo zacrtano i zadano, nisam ih prodavao zato jer nisam imao što raditi. Po svojem dolasku sam rekao da ćemo ići u restrukturiranje kluba. U zadnjih nekoliko godina napravili smo puno toga kako. Nismo ostvarili ciljeve, a to su titula, kup i Europa.

Kad smo shvatili da je ta situacija neodrživa, napravili smo zaokret i rekao sam da ćemo trebati puno strpljenja. Naravno da je teško tražiti od navijača da budu pozitivni nakon ovako lošeg niza, ali i dalje tvrdim da imamo dovoljno dobru momčad. Nitko mi ne može reći da napad s Mierezom, Caktašem i Lovrićem nije dovoljno dobar da dobijemo nekoga u 12 utakmica. Bilo je i nesreće, ali na nama je svima da pokušamo izvući sezonu. Imamo šest kola, fokus je na tome maksimalan, a na kraju što bude, bit će. Odgovore na pitanja koji se meni postavljaju morat će odgovoriti netko drugi - poručio je Ivica Kulešević na predstavljanju Stjepana Tomasa.

Da se za kraj vratimo na samog Tomasa, podsjetimo da je on svoj prvi seniorski trenerski angažman imao krajem 2019. godine u turskom Antalyasporu. Nakon toga je u Turskoj vodio i Rizespor i Goztepe, da bi posljednji angažman imao u već nekoliko puta spomenutom Sheriffu. Još od 2014. godine radio je kao pomoćni trener u najvišem rangu turskog nogometa, gdje je i završio igračku karijeru.