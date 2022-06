VIDEO Siguran sam da Dalić neke odluke donosi u konzultaciji s Modrićem, vidi se njihova sinergija

U studiju Večernjeg lista gostovao je bivši hrvatski nogometaš Mario Cvitanović. S našim novinarom Tomislavom Dasovićem pričao je o velikoj pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije nad Francuskom u Parizu ali i učinku u Ligi nacija...

- Lijepo je pričati o hrvatskoj reprezentaciji, posebice nakon ove velike pobjede. Ovu reprezentativnu akciju ocijenio bih osmicom, za desetku nedostaje bolji učinak u Osijeku protiv Austrije. Daliću je sigurno najviše žao što se završava ciklus jer su u pravom ritmu - počeo je Cvitanović.

Kako objašnjavate da Hrvatska u jednom trenu potone i da se vrati u tako velikom stilu?

- Treba malo gledati dublje razloge. Utakmica protiv Austrije pokazala je naš deficit ali i opasnost koja nam može biti velika boljka, a to je tranzicija prema nazad. Kako je utakmica odmicala, protiv Austrije, što smo se više pomicali prema njihovom golu, ostavljali smo puno prostora prema nazad. Također, nismo imali vezni red kakav je bio u sljedećim utakmicama. To su sigurno detektirali u našoj reprezentaciji. Protiv Francuza u Splitu nije bilo kao oni kasniji nastupi. Povratna trka i brza kontra stvarala nam je problem. Iz defenzivnog bloka dosta smo napravili prema naprijed. Kada uđu dirigenti u našu igru, Modrić, Kovačić i Brozović, onda stvari izgledaju potpuno drugačije. Svaki put kada imamo kompaktnu formaciju iz defenzivne tranzicije, stvaramo probleme protivniku. Hrvatska reprezentacija je preovisna o Modriću, Kovačiću i Brozoviću. Reprezentacija je, protiv jačih momčadi, dobila varijantu s Budimirom, u kreaciji i otvaranju igre prema naprijed. Kada pritišćemo i tražimo pobjedu, varijanta s Kramarićem daje nam dosta širine. Ne zaboravimo da smo cijeli ciklus igrali bez Perišića koji je jako važan igrač...

Mnogi će kazati da je to B-reprezentacija Francuske, bez Llorisa, Pogbe, Girouda, Varanea...

- Francuska ima stotine kvalitetnih igrača. Neke njihove ekstraklase nisu dobile ni minute protiv nas. No, Francuska ima drugi problem. Uspoređujući njihovu kompoziciju u Splitu i u Parizu, više mi se sviđa ona na Poljudu. Bez obzira na to što su u Parizu igrali Mbappé i Benzema. Francuska mi je u zadnjoj našoj utakmici izgledala kao PSG. Francuska je reprezentacija napravila sve na organizaciju. Ovo je više bila improvizacija, svaki put kada su pokušali izaći u presing s Mbappéom i Benzemom, nisu stvari funkcionirale. Svaki put smo im probili prvu liniju, lako smo dolazili u njihovu polovicu i imali smo dominaciju.

Dalić i Modrić pričali su o jakom ritmu, koliki je utjecaj trenera u takvim okolnostima?

- Četiri utakmice u 10 dana, nije dobra ideja. Termin je promašen, no viši su interesi i utakmice se moraju vidjeti. Vidi se Dalićeva sinergija s momčadi, posebice s kapetanom Modrićem. Vjerujem da Dalić neke odluke donosi sam i presijeca neke stvari, a siguran sam da puno toga dogovara s Modrićem. To je normalno jer mu takav stav olakšava posao. U taktičkom smislu ne možete raditi jako puno. Samo im možete kazati na koji način igrati, no to su sve vrhunski igrači i dosta se u tom smislu može napraviti. Vidjeli ste Šutala i Erlića, da se u tom smislu nešto radilo. Oni su dobili sam određene principe na osnovi kojih funkcionira momčad.

Kako objašnjavate Modrićeva strast u reprezentaciji?

- Zašto ne bi pronalazio motivaciju? Osvojio je sve ove sezone, dolazi u reprezentaciju sretan. On živi nogomet, uživa u svojoj dominaciji. Iz toga proizlazi gušt. Nema ljepše stvari od uživanja u onome u čemu si dobar i sigurno će ga to i dalje vući...

Tko su najveći dobici Lige nacija?

- To je momčad. Kada igramo na takav način, onda su svi dobri jer momčad ispravlja pogreške. Brozović u takvim okolnostima radi fascinantne stvari, odigrao je sve četiri utakmice, baš kao u Juranović. Svaki igrač koji je dobio priliku, pogodilo se. Šutalo, Erlić najugodnije su iznenađenje, a u prošloj akciji apostrofirali smo Pongračića. Svaka sljedeća utakmica prilika je za dokazivanje i to je poruka mladim igračima...

Vidite li Vidu i Lovrena dalje u reprezentaciji?

- Važno je kako ih vidi Dalić i kako oni vide sami sebe. Oni najbolje znaju tko što može. Lovrenu sigurno ne ide u prilog činjenica što nije igrao u Rusiji, imao je ozljede. Vida je igrao dobro protiv Danske, no mladi nadiru i nameću se. Siguran sam da će Dalić donijeti pravu odluku, ima još vremena do SP-a. Uvijek netko na tom popisu mora biti nezadovoljan.

Što nam treba biti cilj na SP-u?

- Zadnji SP daje nam za pravo da gledamo malo dalje. Naši ciljevi trebaju biti najveći. Naši igrači i kvaliteta daju nam za pravo da se tome možemo nadati. Hrvatska na SP-u mora igrati kao sada u Ligi nacija. Ovo je bila kopirana situacija iz Rusije sa zadnjeg SP-a - zaključio je Cvitanović.