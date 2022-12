VIDEO Neki šeici podivljali od bijesa kad je Hrvatska pobijedila: Bacali mobitele, ljutiti napustili stadion

Neka pati koga smeta, stihovi su poznate hrvatske navijačke pjesme u kojoj je i stih "Ono što je bio Brazil to je sada Hrvatska". Oba stiha večeras su se na tribinama Education City Stadiuma u Dohi obistinila. Hrvatska je nakon drame kakvu samo ona može prirediti nakon jedanaesteraca osigurala plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.

No, nije se to svidjelo baš svima na stadionu. Osim navijača koji Brazila koji su bili u većini, u VIP ložama smjestili su se i arapski šeici koji su velikom većinom navijali za Brazil.

