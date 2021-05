VIDEO Raketni napad usred utakmice: Užasnuti igrači spašavali živu glavu

Maccabi Ra'anana i Kiryat Motzkin izraelski su košarkaški drugoligaši. Igrala se posljednja četvrtina njihovog međusobnog ogleda kada su se začule sirene. Spiker je najavio: počeo je raketni napad Hamasa na Izrael. Ispaljeno je 130 raketa na Beršebu i Tel Aviv. Neki su igrači legli na pod, neki su trčali u svlačionice, a svi su bili u šoku i strahu.

Podsjetimo, Hamas i Izrael pojačali su međusobni sukob u utorak navečer. Hamas je napao Tel Aviv raketama, a zračnim udarima je uzvratila izraelska vojska na Pojas Gaze, a stvari se ne smiruju niti danas.

Prošla noć je bila jedna od najtežih za stanovništvo Pojasa Gaze, bio je to pravi pakao, jer su cijelu noć izraelski bombarderi nemilosrdno raketirali to područje, kazao je za Večernji list palestinski novinar Imad Eid ističući da niti jedno mjesto u Pojasu Gaze nije ostalo pošteđeno bombardiranja

