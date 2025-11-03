Naši Portali
DOTAKNUO DNO

VIDEO Proslavio se na svjetskom prvenstvu, danas živi u bijedi i prosi za hranu. Ovo ga je uništilo

Stjepan Meleš
03.11.2025.
u 10:46

Majka mu je umrla u lipnju prošle godine, a on saznao za to tek dva mjeseca kasnije. Nada se da će se nakon ovog priznanja uspjeti povezati s ocem. Već nekoliko godina nije vidio nikoga od obitelji i to mu je trenutno jedina želja.

Kaže se da nema gore kletve od one “Dabogda imao pa nemao”. Osjetio je to na svojoj koži nogometaš čiji je život doživio potpuni krah. U Kanadi, Paul James jedno je od najvećih nogometnih imena svih vremena. Za Kanadu je igrao 47 puta iako je rođeni Velšanin, a postao je i član kanadske Kuće slavnih. Već godinama živi u potpunom siromaštvu, iako je bio jedan od najvećih talenata u zemlji. Bio je čak i izbornik Kanade do 20 godina, a vrhunac karijere bili su nastupi na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. za seniorsku reprezentaciju.

Bio je u prvoj momčadi u sve tri utakmice koje je Kanada igrala na prvenstvu u Meksiku te godine, a do Katara je to bio jedini nastup Kanade na nekom Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Novinari britanskog "Daily Maila" pronašli su ga na ulicama Londona kako prosi za hranu, a već šest godina spava na kartonu. Sve što ima su jedna deka i crna torba. Ponekad mu prolaznik da koji novčić i tako on gura dan za danom. Ranije su ga intervjuirali i iz Toronto Stara.

Kanadu je napustio 1998. godine zbog optužbi da je konzumirao kokain, a upravo ga je droga dovela do dna. Morao je prodati stvari, a navodno i sada na to troši svaki veliki novac.

- Moja nogometna karijera bila mi je sve. Nisam trebao izostati niti jedan dan s "posla". Da se sutra ubijem, a neću, ljudi bi razumjeli. Jer je bilo je zaista brutalno. Zašto ovo govorim? Kako bih mogao biti neovisan, da se vratim u normalu, da mogu nositi novu odjeću, a ne ovu istrošenu - rekao je James.

Majka mu je umrla u lipnju prošle godine, a on saznao za to tek dva mjeseca kasnije. Nada se da će se nakon ovog priznanja uspjeti povezati s ocem. Već četiri godine nije vidio nikoga od obitelji i to mu je trenutno jedina želja.

