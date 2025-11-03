VIDEO Proslavio se na svjetskom prvenstvu, danas živi u bijedi i prosi za hranu. Ovo ga je uništilo

Kaže se da nema gore kletve od one “Dabogda imao pa nemao”. Osjetio je to na svojoj koži nogometaš čiji je život doživio potpuni krah. U Kanadi, Paul James jedno je od najvećih nogometnih imena svih vremena. Za Kanadu je igrao 47 puta iako je rođeni Velšanin, a postao je i član kanadske Kuće slavnih. Već godinama živi u potpunom siromaštvu, iako je bio jedan od najvećih talenata u zemlji. Bio je čak i izbornik Kanade do 20 godina, a vrhunac karijere bili su nastupi na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. za seniorsku reprezentaciju.

Bio je u prvoj momčadi u sve tri utakmice koje je Kanada igrala na prvenstvu u Meksiku te godine, a do Katara je to bio jedini nastup Kanade na nekom Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Novinari britanskog "Daily Maila" pronašli su ga na ulicama Londona kako prosi za hranu, a već šest godina spava na kartonu. Sve što ima su jedna deka i crna torba. Ponekad mu prolaznik da koji novčić i tako on gura dan za danom. Ranije su ga intervjuirali i iz Toronto Stara.

Kanadu je napustio 1998. godine zbog optužbi da je konzumirao kokain, a upravo ga je droga dovela do dna. Morao je prodati stvari, a navodno i sada na to troši svaki veliki novac.

- Moja nogometna karijera bila mi je sve. Nisam trebao izostati niti jedan dan s "posla". Da se sutra ubijem, a neću, ljudi bi razumjeli. Jer je bilo je zaista brutalno. Zašto ovo govorim? Kako bih mogao biti neovisan, da se vratim u normalu, da mogu nositi novu odjeću, a ne ovu istrošenu - rekao je James.

Majka mu je umrla u lipnju prošle godine, a on saznao za to tek dva mjeseca kasnije. Nada se da će se nakon ovog priznanja uspjeti povezati s ocem. Već četiri godine nije vidio nikoga od obitelji i to mu je trenutno jedina želja.