VIDEO Prelijepa Hrvatica družila se s Cristianom Ronaldom: Ne mogu vjerovati, hvala ti!

Za Anu Mariju Marković mnogi govore da je najljepša hrvatska nogometašica, ali sigurno je da je najpoznatija Hrvatica na društvenim mrežama.

Samo je na Instagramu prati tri milijuna ljudi, a među tim ljudima su brojni poznati sportaši i ljudi iz ostalih sfera. Među njima je i jedan od najpopularnijih sportaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, s kojim se naša nogometašica susrela.

Razlog njihovog susreta je sponzorske prirode. Naime, Markoviću je na suradnju pozvao Binance, globalna je tvrtka koja upravlja najvećom burzom kriptovaluta u smislu dnevnog volumena trgovanja kriptovalutama. Jedan od vlasnika je baš Ronaldo.

Sjajna hrvatska nogometašica i slavni Portugalac povodom te suradnje su snimili zajednički video u sklopu reklamne kampanje.

"Ne mogu vjerovati. Hvala Cristianu Ronaldu", poručila je Marković na svojem Instagram profilu.

SIUUUU 🤣 @Cristiano 🐐



Thank you for this opportunity 💛 @binance pic.twitter.com/FxlGREGweX