VIDEO Pogledajte situaciju zbog koje je Leko poludio u derbiju, reakcija je neopravdana

Dinamo je protiv Hajduka u Maksimiru pobijedio rezultatom 1:0 i osvojio hrvatski Superkup. Strijelac jedinog pogotka na susretu je u 52. minuti bio Martin Baturina.

Osim pogotka, utakmicu je obilježila jedna situacija krajem prvog poluvremena. Uz kut terena na desnoj strani Dolček je primio dugu loptu, pokušao proći Ivanušeca, od kojeg se lopta odbila u korner, a pomoćni sudac pokazao je udarac iz kuta.

No, sudac Bel promijenio je njegovu odluku, prosudivši da je Dolček napravio prekršaj na Ivanušecu. S tom odlukom su se složili mnoga lica iz hrvatske, pa i preciznije splitske nogometne javnosti (primjerice Ivan Katalinić). Na to je prigovorio Hajdukov trener Ivan Leko, nakon žutog kartona nastavio s prigovorom te mu je Bel pokazao i drugi žuti, te crveni karton. Trenera Hajduka jedva su odvukli s travnjaka, a nastavak utakmice gledao je s tribina.

Nakon utakmice Leko se osvrnuo na crveni karton:

- Situacija za moj crveni, to je smiješno. Nije bilo bitno faul ili ne faul. Pomoćni sudac daje korner i glavni s centra hoće ispast pametan i on je kao bolje vidio od pomoćnog suca. Ja sam reagirao, zasluženi žuti karton, ali drugi ni slučajno. On ovdje glumi autoritet i želi opet biti glavni lik. Suci su u prvih šest mjeseci kad sam došao bili dobri, hvalio sam ih na sve strane, ali nervira me kad netko dođe glumiti frajera. Treneru Hajduka se za to ne daje crveni karton, ali on je dao i neka bude ponosan.

Lekin istup i crveni karton je komentirao i šef Komisije hrvatskih nogometnih sudaca, Bruno Marić.

- U incidentu koji se dogodio u 45+1 minuti sudac je donio ispravnu odluku i dosudio neosporni prekršaj te korigirao pogrešnu odluku prvog pomoćnog suca. Reakcija trenera gostiju iz tehničkog prostora bila je kontinuirano nesportska, neprimjerena i jasno diskreditira i potkopava autoritet sudaca - rekao je Marić za SN i dodao:

- Nakon izrečene opomene trener je kontinuirano nastavio s nesportskim ponašanjem koje diskreditira sliku utakmice i nogometa. Sudac je sukladno posljednjim smjernicama Uefe neodgovorno ponašanje ispravno sankcionirao isključenjem. Odlični trener Ivan Leko, nažalost, danas je pogriješio - zaključio je Marić.

