Stručnjak o derbiju: Hajduk je imao prilike i promašivao, a Dinamo je bio mudriji

Preko 17 tisuća gledatelja uživo je gledalo utakmicu - uvertiru u početak SuperSport HNL-a. Dinamo i Hajduk na Maksimiru su igrali za trofej u Superkupu, a za nekoliko dana na istom mjestu otvorit će domaće prvenstvo. U njega će s više optimizma ući plavi koji su sada slavili 1:0 i tako dobili vjetar u leđa osvojivši prvi trofej sezone. A samu utakmicu prokomentirao nam je Andrej Panadić (54).

- Obje momčadi nisu bile ništa spektakularno. Nismo ni mogli očekivati maraton i tempo s obzirom uvjete. Onaj beton na Maksimiru, to je pet, šest stupnjeva gore. S obzirom na sve, bilo je to solidno, ništa pretjerano. Dinamo je dobio, a ništa spektakularno nije odigrao. Hajduk je bio pokretljiv, bio je organiziran, imao je prilike, ali Dinamo je bio mudriji u ovakvim uvjetima. Dobro se postavio pred kraj utakmice. U prvom poluvremenu osim pokretljivosti Hajduka, znali su kad će pritisnuti, a to je bilo kada je golman imao loptu. Dinamo je uz puno uvlačenja igrača između linija pokušavao biti opasan. Najopasniji je kada Petković ima loptu i to je Hajduk dobro kontrolirao.

GALERIJA - Igrači Dinama proslavili osvajanje Superkupa

Kako je izgledao Hajduk bez Marka Livaje?

- Da je Hajduk imao Livaju u prvom poluvremenu, bio bi opasniji. On bi drugačije i konkretnije odradio neke stvari. Puno je konkretniji i opasniji pred golom. On je nositelj Hajduka.

Trener splitske momčadi Ivan Leko već je u ovoj utakmici iskoristio debitante (Zvonimir Šarlija, Leon Dajaku, Fahd Moufi, Vadis Odjidja-Ofoe). Kako su se oni činili?

- Šarliju sam gledao i prije, dečko je dobar, mislim da će biti pojačanje. Vidi se kretanje stopera, ne zaletava se, dobro stoji u zoni, ne ispada iz igre, čvrst je. Ostali su još veliki upitnik, igrali su premalo da bi ih ocijenio. Imaju potencijal, ali su još nespremni.

Leko je na kraju prvog poluvremena dobio i crveni karton, ali utakmica je riješena potezom Petković- Baturina.

- Odlazak Leke na tribine nije utjecao na rezultat, Dinamo je imao sjajnu akciju od centaršuta pa do sjajne povratne lopte Petkovića za Baturinu. Hajdukovi igrači poput Dajake ili Čuića takve su situacije pucali preko gola. Hajduk tu ne može realizirati kao Dinamo, Livaja bi to spremao u gol. No, Dinamo ima prvi trofej, to im je psihološka prednost za dalje.

A dalje slijedi prvenstvo već u petak kada se opet sastaju Dinamo i Hajduk.

- Dinamo opet ulazi kao favorit. Gledao sam neke pripremne utakmice i ostalih momčadi iz prvenstva pa sam vidio i kvalitetu drugih. Bit će interesantno. Volio bih da se zakuha. No, s ovim igračima, Dinamo je i dalje favorit. Vidi se da postoji organizacija i disciplina u Hajduku, a Dinamo je već uigrana priča. Praktički ima iste igrače kao i prošle godine. To je trenutačno najbolja momčad u državi.

Priča se o odlascima Livakovića, Petkovića, Ivanušeca... što s Dinamom nakon njih?

- Petković je bitna figura u momčadi. Ode li, morat će se snaći. Mislim da se takav tip igrača teško nalazi. Nekim idejama, odigravanjima, tehničkim sposobnostima je jako kvalitetan igrač i takvog je teško nadoknaditi. Tip igrača Ivanušeca možda imaju u Menalu. No, čeka nas zanimljivo prvenstvo - zaključio je Andrej Panadić.