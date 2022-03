VIDEO Pamić: Bjelica je lukav, a Dinamo ima najmanje iskusnog trenera

U zadnjem izdanju emisije Sport nedjeljom, urednika i vodotelja Ante Breke, gostovao je Igor Pamić. U društvu našeg sportskog novinara Željka Jankovića komentirao je najaktualnije nogometne teme. Pamić je trenutačno trener u Karlovcu, naravno prati sva zbivanja u našem nogometu. U fokusu je bila rasprava o raspletu Prve HNL...

- Kada sam svojedobno bio trener u Istri, lobirao sam za Ligu 10 i onda su me svi pljuvali. Nije bilo logike kada sam se zalagao za takav sustav natjecanja jer bi to za mene značilo da gubim posao. Liga 10 morala je donijeti kvalitetu, izgubili smo neke centre, no dobili smo nogomet - počeo je Pamić i nastavio:

- Naš nogomet je već dvije tri godine na visokoj razini. Prije se puno ranije znalo manje-više sve. U ovom trenutku samo se zna da će Hrvatski dragovoljac ispasti. Dinamo nije ništa puno slabiji nego prije, no jači su Hajduk, Rijeka i Osijek. Ja sam Dinamovac, no žao mi je što Hajduk već duže vrijeme ne može ući u klinč s Dinamom. Imamo konstantnu Rijeku i Osijek. No, Hajduk je opet nešto drugo. Ne vidim tko je favorit. Mislim da ga nema. Ne znam kako će reagirati igrači ili trener Dinama na novonastalu situaciju. Odavno u hrvatskom prvenstvu nisu imali takav pritisak. Ako Hajduk uspije izbaciti pritisak sa samoga sebe, to će biti sjajno. Dambrauskas je Hajdukova prednost, Bjelica je Osijekova moć i on jedini slaže momčad kako želi. Ima viziju koju drži i koja uspijeva. Rijeka mi je izgledala najtanja, iako je s dva neočekivana poraza još uvijek u igri. Ne smijemo je otpisivati. Ovaj put odlučivati će izravni ogledi, što je do sada bila rijetkost.

Stoji li konstatacija da je upitano kako će Dinamo ragirati na pritisak?

- Ako ćemo izdvojiti taj detalj, Dinamo je u prednosti na ostale momčadi. Jer, zadnjih 10-15 godina razvija pobjednički mentalitet i u rosteru ima najviše igrača koji su navuknuti pobjeđivati. To bi na koncu moglo odlučiti prvaka. To se vidi i u nekim utakmicama Hajduka ili Osijeka. Vidjeli ste kako se Osijek u Gradskom vrtu muči s Goricom i kako su igrači u grču. Trebala im je jedna lagana pobjeda, poput one u Šibeniku, koja bi opustila i rasteretila momčad. Onaj trener koji u završnici uspije psihološki rasteretiti momčad, bit će u najvećoj prednosti. Sjajna je stvar što hrvatski nogomet postaje prepoznatljiv proizvod na europskoj razini - kazao je Željko Janković...

Koliko će Dinamu problem biti neigranje Ivanušeca ili nedovoljno spreman Ademi?

- Nije to mala stvar. Oni su ključni igrači. No, veliku ulogu imat će Petković. Jer Dinamo s njim ili bez njega nije prava momčad. Također, jako važnu ulogu imat će treneri. Dinamo ima najneiskusnijeg trener, što ne znači da neće biti prvi s deset bodova razlike. Dinamu nedostaje Ivanušec zbog kreativnosti koju donosi, kao i potpuno spremni Ademi koji je vođa momčadi. Jedna ozljeda može puno odlučivati. Petković može biti odlučujući faktor. Ako trener dobije Petkovića u najboljem izdanju, Dinamo će biti prvak. Netko ga je znao motivirati, poput Bjelice koji ga je doveo do maksimuma. On je radio razliku i u reprezentaciji. Da su Mamići prisutni, Dinamo bi imao osjetljiviju prednost. Nije lako voditi klub na daljinu. Mamići su tu bili važni u psihološkom smislu - kaže Pamić.

Trener Karlovca osvrnuo se posebno na Bjelicu...

- Osijek je klub s tradicijom i identitetom. Sve potrebno da uđe u borbu za vrh. Bjelici je lakše jer je naslijedio sve ono dobro što je radio sa Zekićem. Pogodili su s dovođenjem Bjelice. On zna svoj posao, opasan je to i lukav igrač. Taktički je obrazovan i vuče momčad prema svojim nogometnim nahođenjima. On baca kost drugima da se svi bave njime, a on se bavi Osijekom. To je jako lukavo, moram priznati. Caktaš i Lovrić mogu riješiti svaku utakmicu - kaže Pamić.

- Ako netko Lovrića može dovesti u optimalno stanje, onda je to Bjelica - dodao je Željko Janković...

Pamiću se u Hajduku posebno sviđa Grgić...

- On je nevjerojatno važan igrač za Hajdukovu igru. Ne kažem da će rješavati utakmice, no Dambruskasu donosi novu dimenziju. Nisam mislio da će biti tako značajan. Ljudi u Hajduku su pokazali da znaju svoj posao... - istaknuo je Pamić.