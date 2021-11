VIDEO Ovako to radi majstor: Pogledajte Modrićevu asistenciju za pamćenje

U susretu 14. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Grenadu sa 4-1 preuzevši barem privremeno vrh ljestvice Primere.

"Kraljevski klub" je poveo u 19. minuti golom Marca Asensia, a šest minuta kasnije na 2-0 je povisio Nacho Fernandez.

Nadu domaćinu vratio je Luis Suarez u 34. minuti, no u 56. minuti je Vinicius Junior na asistenciju Luke Modrića doveo goste u prednost od 3-1. Hrvatski kapetan je mogao i sam pucati iz odlične situacije, ali je nesebično dodao do Juniora koji je zabio u praznu mrežu.

U 67. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Konchu, a konačnih 4-1 postavio je Ferland Mendy u 76. minuti.

Foto: JON NAZCA Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Real Madrid's Luka Modric celebrates their third goal scored by Vinicius Junior REUTERS/Jon Nazca

Modrić je za Real igrao do 80. minute kada ga je zamijenio Isco.

Real je ovom pobjedom barem privremeno preuzeo vodstvo sa 30 bodova, Sevilla i Real Sociedad imaju po 28 bodova, a dok je Atletico Madrid četvrti sa 26 bodova. Barcelona je šesta sa 20 bodova.