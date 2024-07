VIDEO Nokautirao Karabatića pa dobio najstrožu kaznu: 'Nije to trebao napraviti, rekao sam mu...'

Hrvatski rukometaši porazom od Francuske zaključili su pretposljednji dio priprema za Olimpijske igre koje će se održati u Parizu. Igralo se u Chartresu, a momčad se odmah nakon dvoboja vratila u Opatiju gdje će do polaska za francusku prijestolnicu dodatno brusiti formu. Poraz od 31:26 poslužit će izabranicima Dagura Sigurdssona da vide gdje griješe i što mogu bolje.

Podsjetimo, Hrvatska je u ovoj pripremnoj utakmici bila bez Domagoja Duvnjaka zbog lakše ozljede. Francuzima nije bilo glavnog igrača Dike Mema, a za Hrvatsku je hendikep bio i isključenje koje je Zvonimir Srna dobio već u 17. minuti utakmice. Udario je tada Nikolu Karabatića, jednog od najboljih igrača svih vremena i dobio crveni karton.

- Ako analizirate prve minute, više smo trčali nego pucali. Moramo biti precizniji kod šuta pod pritiskom, na tome ćemo najviše raditi, kao i na uigravanju akcija i slično. Crveni karton Srne? Da, to je imalo utjecaja na nas. Nismo mogli mijenjati obranu 5-1, on ju je igrao vrhunski, kao i Duvnjak. Počeli smo sa 6-0, to je bilo u redu, u drugom dijelu puno bolje. Nisam vidio incident pa ga ne mogu komentirati - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice.

Situaciju oko Srninog crvenog kartona komentirao je i naš najraspoloženiji igrač Mario Šoštarić:

- Rekao sam sucima da je bio crveni, ali na prijateljskoj ga nije trebao dobiti zbog igre i uigravanja, neke stvari koje smo mogli vježbati. Neke stvari nam je poremetilo u obrani, ali bit će spreman i neće nam se više dogoditi. Dižemo formu polako, dolazi to na dobar nivo, ali moramo ostati tvrdo na zemlji, raditi i trenirati, dobro analizirati protivnike. Od prve utakmice kreće jako, još nas malo čeka, svi smo uzbuđeni.