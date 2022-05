VIDEO Nervozni Đoković napao gledatelja tijekom meča: Ćuti, bre! Pi*da ti materina!

Novak Đoković uvjerljivo je najbolji tenisač na svijetu posljednjih godina, no kad stvari ne idu u njegovom smjeru, ne može se suzdržati i ne pokazati tamniju stranu osobnosti. Kao nakon pobjede 7:5, 7:6 (1) u četvrtfinalu Mastersa u Rimu protiv Felixa Auger-Aliassimea.

Meč, kojim je stigao do 999. slavlja u karijeri, bio je iznimno napet pa su i živci bili jednako tako napeti. Ali, dok je Kanađanin frustracije rješavao sa sobom, Novak se obrušio na publiku, gdje je jedan gledatelj neprestano i glasno pričao.

Kod servisa njegova protivnika Novak nije uspio na pravi način vratiti lopticu pa je otišla u aut, odlučio je tu nakupljenu frustraciju iskaliti prema nepoznatom mu, ali iritantnom gledatelju.

- Ćuti, bre! Piz*da ti materina!

U tom trenutku bilo je 7:5 i 3:2 u drugom setu, s tim da je Novak imao prednost i priliku za break. Srećom, to nije utjecalo na konačni rezultat i najbolji tenisač svijeta stigao je do pobjede. Svejedno, nju je nagrdio ovim ponašanjem jer mora se suzdržati od sukoba s publikom, osim ako nije direktna meta. Primjerice, može otići do suca i spomenuti što je problem. A ovo je očito bio problem koji ometa igru.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 12, 2022 Serbia's Novak Djokovic reacts during his quarter final match against Canada's Felix Auger Aliassime REUTERS/Alberto Lingria Photo: ALBERTO LINGRIA/REUTERS



S obzirom da je tenis specifičan sport, u kojem publika samo sjedi i mirno gleda što se događa, tenisačima se lako omete koncentracija čak i ako glasno razgovarate, skandirate ili aplaudirate u trenucima dok traje aktivna igra. Tako nešto u ostalim sportovima, koji zahtijevaju u najmanju ruku jednaku razinu koncentracije, potpuno je nezamislivo. Što jako dobro znaju svi oni koji su izvodili jedanaesterce, slobodna bacanja, sedmerce, peterce... u ključnim trenucima najvećih natjecanja.

U polufinalu Mastersa Novaka čeka Norvežanin Casper Ruud, koji je u krajnje neizvjesnom ogledu svladao Kanađanina Denisa Shapovalova 7:6 (7), 7:5.

