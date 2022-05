VIDEO NBA legenda: Nisam znao zaustaviti Dražena, izluđivao me budalaštinama

Reggie Miller jedan je od najboljih šutera i igrača u povijesti NBA lige, legenda je Indiana Pacersa i neskrivani obožavatelj Dražena Petrovića. Ali, nije uvijek bio sklo hrvatskom asu, što je ponovno priznao tijekom gostovanja u podcastu "Dan Patrick Show".

- Do dana današnjeg ljudima ponavljam da mi je on bio najteži suparnik, mrzio sam ga. Izluđivao me svojim načinom igre i svojim budalaština. Bio je toliko dobar strijelac i činio bi to tako da mi "zabija u facu", a potom provocira na uho onim svojim iskrivljenim engleskim - kazao je Miller i dodao da nije imao previše odgovora na to kako zaustaviti Dražena, ali ni kako mu odgovoriti "jer ga nije ionako razumio u potpunosti pa bi se te riječi odbile kao od zida".

Dotaknuo se pokojnog hrvatskog košarkaša jer se otvorila tema o Stephu Curryju, njegovim šuterskim sposobnostima i činjenici da ga neki već svrstavaju među deset najboljih svih vremena. No, ponajprije je stigao u prvi plan zbog provociranja igrača i navijača Dallasa nakon zabijene trice u trećoj utakmici finala Zapada.

- U naše vrijeme bi igrači za to dobili "ljubavno tapšanje", što znači da bi ih onaj tko prvi dođe u priliku žestoko srušio na parket. Samo, danas to ne bi prošlo - naglasio je Miller.

Njegovo poštovanje prema Draženu ne jenjava s godinama, sjećamo se i da je 2015. tijekom natjecanja u tricama na All Star vikendu pred prepunom dvoranom, tijekom TV prijenosa, rekao da je Petrović najbolji šuter kojeg je ikad vidio.