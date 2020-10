VIDEO Mnogi borci se složili: Sinoćnji nokaut je najbolji u povijesti

Sinoćnja UFC on ESPN+ 37 priredba donijela nam je jedan od najboljih nokauta u povijesti slobodne borbe. Neki su čak istaknuli da je riječ i o najboljem.

U okršaju srednje kategorije Joaquin Buckley (11-3) je u drugoj rundi završio posao protiv Impe Kansanagaya (8-1) nanijevši mu tako prvi poraz u karijeri.

Samo četiri borca su dosad u povijesti UFC-a uspjeli nokautirati protivnika udarcem nogom iz okreta, a Buckley je jedini u povijesti koji je uspio to učiniti dok mu je suparnik držao drugu nogu. Ovaj potez zasigurno će vrlo dugo živjeti u montažama UFC-a.

