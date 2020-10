Senzacija: Mladi Hrvat (19) pobijedio svjetskog prvaka Rusa

Hrvatski superteškaš Marko Milun jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio je dvostrukog prvaka Rusije Verjasova.

Malobrojna ali privilegirana publika u Zagrebačkom boksačkom centru imala je priliku gledati sjajne borbe na zagrebačkom Grand Prix turniru, najjačem boksačkom turniru u svijetu otkako je zavladala pandemija koronavirusa.

A tu situaciju, za svoj trenutak slave najbolje je iskoristio 19-godišnji Brođanin Gabriel Veočić koji je u finalu srednja kategorije (75 kg) pobijedio - ni manje ni više nego - aktualnog svjetskog prvaka Gleba Bakshija. Pripremljen i vođen od oca Pere, negdašnjeg prvaka Hrvatske, Gabriel pred velikim favoritom nije ustuknuo niti milimetra. Štoviše, junački se potukao pa su bodovni suci, očito, bodovali i njegovu hrabrost.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sam Bakshi, pa tako i njegovi treneri, negodovali su nakon što je sudac u ringu podigao ruku Hrvatu. Smatrali su da je riječ o "domaćici", a ako netko zna što je to domaći teren u boksu onda su to svakako Rusi jer tamo, nerijetko, samo nokautirani Rus biva i pobijeđeni Rus.

Baš zbog tih prijepora oko ishoda ove borbe pitali smo bivšeg doprvaka Europe Stjepana Božića što misli o sudačkoj odluci.

- Gabriel je zasluženo pobijedio. Veliki je talent i ako mu Bog da zdravlja i bude uporan, on bi mogao biti osvajač olimpijske medalje za Hrvatsku.

Ni sam Veočić ne vidi ništa sporno u svojoj pobjedi podijeljenoj odlukom sudaca (2-1).

- Nije to bila nikakva sudačka domaćica jer suci su bili neutralni. Iskoristio sam to što Bakshi nije došao u svojoj najboljoj formi, a meni će činjenica da sam pobijedio takvog protivnika puno značiti u motivacijskom smislu. Ja ove godine nisam bio niti prvak Hrvatske, a evo sada sam pobijedio svjetskog prvaka. Pa to je fantastično.

Poput Veočića, nervozan je, ponajprije zbog osmomjesečne natjecateljske pauze, bio i superteškaš Marko Milun koji je, jednoglasnom odlukom sudaca, pobijedio dvostrukog prvaka Rusije Verjasova nakon čega je njegov trener Pijetraj ustvrdio:

- Mogao je Marko dobiti i bez puknute arkade. Ovo je bilo 60 posto onoga što on može.

U tih 60 posto dogodila se jedna nemila situacija koju, srećom, sudac u ringu nije okarakterizirao kao nokdaun.

- Pogodio me iza uha a i pokliznuo sam se pa sudac nije mogao procijeniti. Istina je da sam bio uzdrman, poljuljao me, no srećom je bio kraj runde pa sam se osvježio. Nedostajalo mi je te natjecateljske nervoze, tog pritiska. Borio sam se protiv sedmog superteškaša na svijetu, a ja sam 12. pa je borba, vjerujem, zadovoljila publiku.

Još je troje hrvatskih predstavnika nastupilo u finalima ovog turnira. Poluteškaš Leo Cvetković, u pravom šakačkom ratu, izgubio je od Rusa Mazizova, no Riječanin koji nastupa za zagrebačku Omegu nije razočarao.

- Nakon pauze od godinu dana radi ozljede ramena i operacije moram biti zadovoljan. Odlučio sam paraleno gurati i amatersku i profesionalnu karijeru jer se to sada može pa ću pokušati i plasirati se na Olimpijske igre. Iza sebe imam tri profesionalna nastupa, no nastupat ću i na amaterskim turnirima - kazao je Leo.

Splićanku Mariju Malenicu (60 kg) nadboksala je Šveđanka Alexiusson koja sa samo 24 godine iza sebe ima preko 150 mečeva i izgleda kao buduća svjetska prvakinja. No, zato je slavila Nikolina Ćaćić (54 kg) koja je, u drugoj rundi, natjerala suca da prekine njen neravnopravan okršaj sa Srpkinjom Golić.

Pobjednicima ovog turnira pripalo je po 1000 eura, a ovo je tek drugi amaterski turnir u Europi, a šesti na svijetu na kojem se ikada dijelio novac