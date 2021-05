VIDEO Mamići feštaju u BiH kao da nema sutra, pjevaju se hajdučke pjesme iz sveg glasa

Braća Zoran i Zdravko Mamić i dalje uživaju na slobodi u Međugorju dok ih vlasti u Hrvatskoj čekaju da se pojave na izvršenju kazne. Najnovija snimka koju smo primili iz Međugorja pokazuje braću u veselom društvu kako pjeva poznate hajdučke pjesme, poput one legendarnog Vinka Coce 'Kada umrem umotan u bilo'. No treba reći da se u kolopletu pjesma našlo zatim i pjesama u čast Dinama kao i ona stara u kojoj su Hajduk i Dinama dva bratska kluba. Nije nam poznato jesu li to braća Mamić veselo obilježavala praznik rada ili neku drugu prigodu, možda privatnije vrste.

Treba podsjetiti da se Mamići ne libe pokazati i svoje štovanje Hajduka kroz pjesmu pa je tako Zoran Mamić početkom godine snimljen na svadbi kako pjeva upravo pjesmu Kada umrem umotan u bilo.

Zoran i Zdravko očekivano se ne odvajaju jedan od drugog pa su tako snimljeni i kako zajedno idu u teretanu u Međugorju.

Oba brata Mamić trenutačno su u BiH. Zdravko Mamić tamo je otišao prije objave nepravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, a Zoran Mamić nedavno. U međuvremenu je presuda postala pravomoćna, a Zoran Mamić zatražio je da svoju kaznu od četiri godine i 10 mjeseci služi u BiH, što mu je za sada odbijeno.

Ako se Zoran Mamić ne vrati u Republiku Hrvatsku i ne stupi na izdržavanje kazne zatvora dana 10. svibnja 2021., protiv navedenog, nakon raspisivanja tjeralice i europskog uhidbenog naloga, uslijedit će odlučivanje o suđenju u odsutnosti da bi se mogli ispuniti svi zakonski uvjeti za nastavak suđenja u tom kaznenom predmetu. U istom predmetu, ranije, izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku protiv Zdravka Mamića odredilo je suđenje u odsutnosti. Stoga, nakon donošenja rješenja o suđenju u odsutnosti, sada i za Zorana Mamića, te pravomoćnosti tog rješenja, predsjednik raspravnog vijeća zakazat će rasprave radi nastavka suđenja, priopćeno je nedavno sa Županijskog suda u Osijeku.