VIDEO Kao Đoković: Pogodio linijskog suca lopticom pa završio natjecanje

Američki tenisač Tennys Sandgren izgubio je meč na ATP Challenger turniru u Caryju u Sjevernoj Karolini nakon što je lopticom slučajno pogodio linijskog suca.

Dok se je spremao servirati Sandgrena je u prepone pogodila loptica koju mu je dobacio sakupljač lopti. On ju je opalio reketom i od ograde se je odbila i pogodila linijskog suca. To se dogodilo u drugom gemu meča 1. kola protiv sunarodnjaka Christophera Eubanksa.

Sandgren je preuzeo odgovornost za ovaj incident, koji je, srećom, bio blažeg intenziteta nego li onaj Novakov. Sve je opisao i sam na Twitteru.

- Dobio sam udarac lopticom u j*ja, a onda sam ju vratio prema ogradli. Ona se odbila i pogodila linijskog suca u stražnjicu dok je prolazio. A kakva je vaša večer? - stoji u objavi.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default.

How’s your evening going? 😂 pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy