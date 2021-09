VIDEO Kako se ovo dogodilo?! Stajao je sam pred praznim golom kad je stigla lopta...

Pobjede su ono što se pamti, u većini slučajeva... I jedan od njih nije onaj vezan uz gostovanje Norveške kod Latvije, gdje su gosti pobijedili 2:0, ali i priuštili trenutak koji će se sasvim sigurno godinama "vrtjeti" na snimkama koje se tiču najvećih i najbizarnijih promašaja u nogometnoj povijesti.

Uostalom, pitajte Iliju Sivonjića prođu li sjećanja na nevjerojatne promašaje ikada, čak i nakon desetljeća, dva...

Norvežani su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru vodili 2:0 pogocima Erlinga Haalanda s bijele točke u 20. minuti i Mohameda Elyounoussija u 66.. kad je dvije minute prije kraja regularnog dijela ušao Joshua King. Baš umjesto Haalanda.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iskusni 29-godišnji napadač iza sebe ima 335 profesionalnih utakmica, zabio je 72 pogotka, za reprezentaciju 17 u 54 susreta. Uz to, igra za Watford i naviknut je na najviše nogometne razine.

I očito ga "želi gol" jer iako se na travnjaku našao pred sami kraj utakmice, uspio je glavom s pet metara nečuvan pogoditi stativu, a zatim i ono o čemu se priča i pričat će se. Stajao je možda tri metra od praznog gola kad mu je stigla lopta. Na koju je stao. Upravo tako, stao je na nju u trenutku kad je htio zapucati!

Pogledajte sami OVDJE kako izgleda promašaj okarakteriziran kao najveći ovog stoljeća. Što bi značilo da je Sivonjić napokon potisnut sa samog vrha!

