VIDEO Kako je Šuker kombinirao s Maradonom: Pogledajte sjajan gol suigrača iz Seville

Davor Šuker, najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, danas slavi 55. rođendan. Bivši predsjednik HNS-a tijekom igračke se karijere istaknuo brojnim sjajnim pogotcima. U nacionalnom dresu možda najviše pamtimo trenutak genijalnosti, lob kojim je matirao Petera Schmeichela na Europskom prvenstvu 1996., a redovito je oduševljavao i u klupskom nogometu.

Potvrda toga snimka je jedne akcije iz sezone 1992./93., kada je Šuker u Sevilli igrao zajedno s - Diegom Maradonom. Mali zeleni nedavno je tada bio stigao iz Napolija, a 24-godišnji Hrvat gradio put prema transferu u Real Madrid nekoliko godina kasnije. Upravo je spomenuti dvojac kombinirao za lijepi zgoditak Andalužana.

Maradona je s centra visokom i preciznom loptom pronašao Šukera na desnoj strani ruba kaznenog prostora, a naš napadač, koji je na leđima nosio desetku, pogodio mrežu protivničkog vratara. Zajedno su proslavili gol.

Diego Maradona and Davor Suker combine to score a brilliant goal for Sevilla, 1992. pic.twitter.com/FY2ZhFFt4K