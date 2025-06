VIDEO Indiana u zadnjoj sekundi okrenula Oklahomu i povela u NBA finalu, o ovome će se još pričati

Košarka je zaista zabavna, posebice kada se pobjeđuje na ovakav način, bile su prve riječi Tyresea Haliburtona nakon što je njegov skok-šut sa sedan metara, sa zvukom sirene na pomolu, prošao kroz mrežicu i donio Indiana Pacersima prvu, i pokazalo se, pobjedničku prednost u prvoj utakmici velikog NBA finala. Indiana je slavila 111-110 protiv Oklahoma City Thundera u utakmici koja će se dugo pamtiti, ne samo zbog dramatične završnice, već i zbog nevjerojatnog povratka momčadi koja je odbijala umrijeti. Pacersi su tijekom susreta gubili i s 15 poena razlike u posljednjoj četvrtini, imali su čak 25 izgubljenih lopti (od čega 19 u prvom poluvremenu) i naizgled nisu imali rješenja za MVP-a lige, Shaija Gilgeous-Alexandera, koji je bio najefikasniji igrač utakmice s 38 poena. No, imali su Tyresea Haliburtona, čovjeka koji je postao sinonim za odlučujuće koševe u ovom doigravanju, ponovivši svoje junaštvo iz prethodnih serija.

Tyrese Haliburton for the lead with .3 remaining.



Nevjerojatna otpornost Indiane nije novost u ovogodišnjem pohodu na naslov. Već su pet puta u ovom doigravanju nadoknadili zaostatak od 15 ili više poena, što je rekord NBA lige. Sjetimo se samo 29. travnja kada su protiv Milwaukeeja gubili 118-111 samo 34.6 sekundi prije kraja produžetka, da bi Haliburton pogodio za pobjedu 119-118 sekundu i pol prije kraja. Zatim, 6. svibnja protiv Clevelanda, Indiana je bila u zaostatku 119-112 s 48 sekundi na satu, a Haliburton je ponovno bio junak tricom za 120-119. Protiv New Yorka 21. svibnja, gubili su 121-112 nešto manje od minute prije kraja regularnog dijela, da bi Haliburton tricom s istekom vremena izborio produžetak u kojem su Pacersi slavili. Ova pobjeda u Oklahomi samo je nastavak tog nevjerojatnog niza. "Imali smo puno iskustva u ovakvim utakmicama", mirno je komentirao trener Pacersa Rick Carlisle, čovjek koji zna kako se pobjeđuje u finalima, s obzirom na to da je vodio Dallas Maverickse do naslova 2011. godine, također nakon velikog preokreta od 15 poena zaostatka u četvrtoj četvrtini protiv Miamija.

Tijekom većeg dijela utakmice u četvrtak navečer, činilo se da će OKC opravdati ulogu favorita. Domaćini, koji su imali najbolji omjer na domaćem terenu u ligi i bili su 36-1 ove sezone kada bi vodili s 15 poena razlike, kontrolirali su ritam zahvaljujući čvrstoj obrani koja je tjerala Pacerse na brojne pogreške. Na poluvremenu je Oklahoma vodila 57-45, a Indiana je imala više izgubljenih lopti (19) nego pogođenih šuteva iz igre (15). Početkom posljednje dionice, kada je Jalen Williams zakucavanjem nakon još jedne izgubljene lopte Indiane povisio na 94-79 (15 poena prednosti) s 9:42 do kraja, činilo se da je priča gotova. No, tada je Carlisle povukao ključan potez – pozvao je minutu odmora i zamijenio cijelu petorku, tražeći iskru. I pronašao ju je. Pacersi su odgovorili serijom 15-4 u sljedeće tri i pol minute, primaknuvši se na 98-94 tricom Mylesa Turnera.

Iako je Oklahoma uspjela ponovno pobjeći na 108-99 manje od tri minute prije kraja, Pacersi se nisu predavali. Tricama Aarona Nesmitha i Andrewa Nembharda smanjili su na 108-105. Pascal Siakam, najefikasniji kod Indiane s 19 poena i 10 skokova, približio je svoju momčad na 110-109 u posljednjoj minuti. Nakon što je Gilgeous-Alexander promašio šut za povećanje vodstva 14 sekundi prije kraja, lopta je došla u ruke Haliburtona. On je hladnokrvno realizirao svoj šut za pobjedu, ostavivši domaćinima samo 0.3 sekunde za očajnički pokušaj koji nije uspio. Haliburton je utakmicu završio s 14 poena, 10 skokova i 6 asistencija, a čak šest igrača Indiane imalo je dvoznamenkasti učinak. Obi Toppin dodao je 17 poena s klupe, pogodivši pet trica, Myles Turner 15, a Andrew Nembhard također 14. Kod Thundera, uz SGA, Jalen Williams je ubacio 17, a Lu Dort 15 poena. Pacersi su briljirali u šutu za tri poena, pogodivši 18 od 39 pokušaja (46.2%), dok je Oklahoma City imala čak 16 pokušaja iz igre više (98-82), ali uz slabiju realizaciju od 39.8%. "Imali smo kontrolu većim dijelom utakmice", rekao je Gilgeous-Alexander. "Ali, utakmica traje 48 minuta. I oni vas tome nauče na teži način, više nego bilo tko drugi u ligi." Trener Thundera Mark Daigneault odao je priznanje Pacersima: "To je stvarno dobra momčad. Svaka im čast, ne samo za večeras, već za cijeli njihov put. Imali su toliko ovakvih, naizgled nemogućih utakmica. Igraju s velikim duhom i neprestano napadaju." Druga utakmica finalne serije igra se u nedjelju navečer, ponovno u Oklahoma Cityju.