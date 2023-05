VIDEO Fury pokrenuo lavinu drame: Vrijeđao Rogana, Usika, Ngannoua, Jonesa...

Svjetski WBC boksački prvak u teškoj kategoriji, britanac Tyson Fury ovih dana je uzburkao cijelu boksačku, a i MMA zajednicu na društvenim mrežama. Ne samo da je 34-godišnji boksač prozivao protivnike za svoj novi meč, nego je prozivao i MMA borce, pa čak i vrijeđao komentatore u nekoliko kratkih videozapisa.

Gypsy King je dobar dio ove godine utrošio na pregovore s Oleksandrom Usykom, ali nakon niza nerealnih zahtjeva koje je postavljao Ukrajincu, Usyk se povukao iz pregovora i ostali smo bez meča za ujedinjenje svjetskih titula u teškoj kategoriji.

Tyson Fury je prije otprilike mjesec dana najavljivao ‘‘ogromne, ogromne vijesti‘‘, a od tada se nekoliko imena spominjalo u kontekstu njegovog sljedećeg protivnika. U igri je bio Andy Ruiz Jr., zatim Zhilei Zhang, a povremeno se spominje i meč protiv Francisa Ngannoua.

Ipak, od tih 'ogromnih, ogromnih vijesti' zasad nema ništa i Fury još uvijek nema ugovoren sljedeći nastup. Možemo sada već sa sigurnošću reći da Fury neće nastupiti u sedmom mjesecu, a čini se da i on sam postaje pomalo frustriran i željan nastupa budući da je na videima koje je objavio na Instagramu prozvao gotovo sve koje je mogao.

- Nisam bio na Instagramu neko vrijeme. Bio sam na godišnjem, odmarao sam, jeo sam, trenirao sam i radio sam sve ostalo. Ali želim vam ovo reći: Nokautirat ću sve ove tipove i spreman sam za borbu. Nisam se borio od prosinca, ali to nije moja krivnja. Htio sam se boriti protiv patuljka Usyka, ali on se nije htio boriti. Pokušao sam ugovoriti meč i protiv Anthonyja Joshue, ali on se također ne želi boriti. Pokušavam se boriti sa svima, Andy Ruiz tražio je 20 milijuna dolara. Suludi mali gad, ne znam tko će mu toliko dati. Tko je dostupan? Možda Zhilei Zhang? On je bio otvoren za borbu, ali Joe Joyce je zatražio svoj revanš i ništa od toga. Spreman sam boriti se s bilo kime, bilo kada i bilo gdje. Jedva čekam boriti se protiv Usyka, ‘AJ-a‘, tko god bio, razvalit ću te, jer ja sam najopasniji tip na svijetu - rekao je Fury u jednom od nekoliko videa koje je objavio.

‼️ Tyson Fury with a statement of intent on Instagram today as he calls out Oleksandr Usyk and Anthony Joshua, and claims Andy Ruiz demanded $20million to fight him: "I am the baddest motherf***er on the planet."



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/YsgjmBpAIa — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2023

To je bio samo početak svega što je Fury izazvao svojim videima na Instagramu. Fury je isprozivao razna imena iz svijeta borilačkog sporta, a to je pokrenulo svojevrsni kaos na Twitteru, jer je tamo zaprimio odgovor od gotovo svakog koga je prozvao.

Jedan od onih kojima se Fury zamjerio jest i Joe Rogan, legendarni UFC-ov komentator i jedan od najpoznatijih svjetskih podcastera. Joe Rogan nedavno je izjavio da vjeruje kako bi Jon Jones uništio Tysona Furyja u slučaju da se njih dvojica nađu zaključani u nekoj prostoriji i da se moraju obračunati. Time je Rogan htio dati do znanja kako su MMA borci ipak kompletniji i opasnij slobodnoj borbi od elitnih boksača, no Fury nije dobro prihvatio takve komentare Rogana.

- Čuo sam Rogana kako govori nešto o meni, ali nisam bio aktivan na društvenim mrežama i nisam odgovorio toj maloj p***ici, je***om ćelavom patuljku. Čuo sam da je izjavio kako bi me Jon Jones razvalio da se nađemo u istoj prostoriji. Ne bih se složio. Ne postoji čovjek koji bi me mogao ‘razvaliti‘. Što god da se dogodi u toj prostoriji, ja bih bio taj koji je izašao iz prostorije. Nikakav problem - rekao je Fury.

‼️ Tyson Fury ripping into Joe Rogan on Instagram today, calling him a “little p***y” and a “f***ing bald-headed midget” after his recent comments regarding Fury vs Jon Jones…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/otSpJhzSQR — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2023

Joe Rogan nije taj koji je uzvratio Furyju, barem zasad ne, ali zato se UFC-ov as Jon Jones ekspresno oglasio i pozvao je Furyja na međusobni obračun, jer time bi dokazali je li Rogan bio u pravu.

- Hej, Tysone. Čini se da te Joe Rogan pogodio u živac. Priznat ću da si nedodirljiv u boksačkom ringu, ali nemojmo to pobrkati s onim što bi se dogodilo ako bi ti kročio u moj kavez. Ako želiš razriješiti neka od svojih pitanja, nazovi Danu Whitea. Ja ću ti pomoći - poručio je Jones.

Osim Jona Jonesa, Furyju su na prozivke odgovorili brojni borci među kojima su se našli Oleksandr Usyk, Francis Ngannou, Zhilei Zhang i mnogi drugi.

‼️ Oleksandr Usyk responding to Tyson Fury today… pic.twitter.com/jsTtKwJArd — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2023

Nakon što su se navedeni borci oglasili, Tyson Fury snimio je nekoliko novih videa u kojima je ponovno uzvratio. Naravno da se Oleksandr Usyk našao na meti Tysona Furyja.

- Oleksandr, kukavice, to si ti, mali, ružni gade. Imao si priliku boriti se sa mnom u travnju, u jednom od najvećih mečeva ikad, u borbi stoljeća. Ali ne, htio si nekakve revanše i plakao si poput curice. Ti nisi dobar tip, ti si govno. Pogledaj svoje lice nakon borbi s Joshuom. Ja bih te razorio, laka borba za mene. Dođi po svoj novac, uzmi 30 posto, bez klauzule o revanšu. Ja sam tatica tebi, Joshui i Wilderu - poručio je Fury.

‼️ Tyson Fury fires back at Oleksandr Usyk, calling him a "cowardly s***house" as he insists: "I'll annihilate you, easy fight."



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/XEyURWtCpk — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2023

Nakon što je Fury prozvao bilo koga za pristanak na meč, osim Usyka, Furyja i Jonesa, oglasili su se i poznati teškaši poput Martina Bakolea, Michaela Huntera i Franka Sancheza. Nema sumnje da će ih ovih dana biti još.

Nekoliko kraćih videa na Instagramu Furyju je bilo dovoljno da uzburka boksačku javnost, a privukao je pažnju i velikih MMA boraca (Ngannou, Jones), i to svih u vrlo kratkom vremenu. Svi su svjesni kakvu zaradu i pažnju donosi meč protiv Furyja, a bit će zanimljivo vidjeti tko će dobiti privilegiju boksati protiv WBC-ovog svjetskog prvaka. Valja za kraj dodati i da je Fury u jednom od svojih videa istaknuo kako želi potpisati ugovor na 10 mečeva i da mirovina ne dolazi u obzir sada kada je na svom vrhuncu.