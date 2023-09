VIDEO Englezi: Kupit ćemo Crvenu zvezdu i spaliti je do temelja

Engleski velikan Manchester City krenuo je u obranu europskog naslova pobjedom 3-1 protiv Crvene zvezde koja je na Etihadu na poluvremenu vodila sa 1-0.

Pep Gvardiola nije mogao računati na ozlijeđene Johna Stonesa, Kevina de Bruynea, Jacka Grealisha i Matea Kovačića, a u početnom sastavu nije bilo niti Joška Gvardiola koji je utakmicu gledao s klupe.

Europski i engleski prvak je dominirao od prve minute. Građani su u prvom poluvremenu imali 71 posto posjeda lopte, a prema vratima Izraelca Omrija Glazera uputili su čak 22 udarca. Gosti samo jedan i to je bio pogodak.

Osman Bukari je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon sjajne asistencije Mirka Ivanića izašao sam ispred Edersona i lijepo poentirao za šokantno vodstvo beogradskog kluba. Isprva je označeno zaleđe, ali VAR je promijenio tu odluku pomoćnog suca.

City je u nastavku nastavio sa svojom dominacijom okrenuvši rezultat s tri gola. Domaćinu je trebalo tek nešto više od minute za izjednačenje, a pogodak je postigao Julian Alvarez.

