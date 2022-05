VIDEO Emotivni Hrgović uoči odlaska u Ameriku progovorio o ocu: 'Želim sve sljedeće mečeve pobjeđivati za njega'

Hrvatski boksač Filip Hrgović uoči odlaska na pripreme u Sjedinjene Američke Države dao je izjavu novinarima. Filip je bio posebno emotivan na spomen oca koji je nedavno preminuo.

Podsjetimo, ''El Animal'' i Zhilei Zhang trebali su se obračunati u IBF-ovoj eliminacijskoj borbi, a pobjednik bi postao obveznim izazivačem za IBF-ov pojas koji trenutno drži Oleksandr Usyk. Sve to, očito će morati pričekati, a Eddie Hearn i Matchroom u kasnoj su potrazi za zamjenskim protivnikom koji bi se obračunao sa Zhangom.

Boxing Scene ističe da je Filipu nedavno preminuo otac (18.04.2022.) te da se Hrgović nije mogao skoncentrirati na završetak svog trening kampa. Zbog svega toga, prema njihovim navodima, Hrgović je morao otkazati veliku borbu u Las Vegasu.

- Nisam još u 'full treningu' sutra putujem u Ameriku i tamo me čeka 10 tjedana priprema. Očekujem meč krajem sedmog mjeseca. - osvrnuo se Filip.

Počeo sam raditi s novim trenerom. Amerikanac je. Već smo odradili par zajedničkih treninga i veselim se novoj etapi u svojoj karijeri. - rekao je hrvatski boksač.

Filip je bio posebno emotivan na pitanje o ocu, koji je preminuo prije otprilike mjesec dana nakon borbe s teškom bolešću.

Bilo je teško...da...još uvijek je teško. Bilo je to jako teška situacija u životu. Moj se tata već dugo borio s teškom bolesti, ne znam što bih rekao. Ne mogu vjerovati da ga nema...mislim da je to velik udarac za svakog čovjeka kad mu se dogodi. Nikad se nisam osjećao tako loše u životu. Trebalo mi je neko vrijeme da dođem sebi, ali evo želim to preokrenuti u još veći motiv i već sljedeći meč pobjediti za njega. - kazao je Hrgović

