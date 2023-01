VIDEO Conor McGregor doživio prometnu nesreću: Upravo me udario automobil. Punom brzinom kroz mene

Slavni irski MMA borac Conor McGregor imao je puno sreće prilikom prometne nesreće. Naime, tijekom vožnje biciklom u okolici Dublina udario ga je automobil ali je prgavi Irac prošao bez ozljeda i imao jako puno sreće što može dočekati još jedan rođendan. O tom događaju je obavijestio pratitelje na društvenim mrežama.

- Upravo me udario automobil. Sunčeva zamka, vozač me nije mogao vidjeti. Punom brzinom kroz mene. Hvala Bogu, nije moje vrijeme. Hvala hrvanju i džudu također - napisao je McGregor na Instagramu, a potom sjeo u automobil s čovjekom imena Mick koji ga je srušio i potom se ponudio da ga odveze doma.

- S Mickom sam... Mick me udario svojim autom. Nije bilo naše vrijeme, Mick, to je sve. Bog nas blagoslovio, a mi smo još uvijek ovdje, hvala Bogu. To je jedino što je važno - rekao je McGregor koji se ovog ljeta planira vratiti borbama u oktogonu.