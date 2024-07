VIDEO Britanska olimpijska suspendirana zbog zlostavljanja konja. Snimka je zgrozila javnost

Međunarodna konjička federacija (FEI) objavila je privremenu suspenziju britanske dresurne jahačice Charlotte Dujardin (39) nakon što se u medijima pojavila snimka kako muči konja. Najuspješnija britanska olimpijka je privremeno suspendirana na šest mjeseci nakon čega se povukla s Olimpijskih igara u Parizu.

"Ova odluka čini je nepodobnom za sudjelovanje na nadolazećim Olimpijskim igrama u Parizu ili bilo kojim drugim događajima pod jurisdikcijom FEI-ja. Tijekom tog razdoblja suspenzije zabranjeno joj je sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima vezanim uz natjecanja ili događaje pod jurisdikcijom FEI-a ili bilo kojem natjecanju ili događaju pod jurisdikcijom nacionalnog saveza," navodi se u priopćenju FEI-a.

That’s not an error of judgement, that’s habitual. Fuck Charlotte Dujardin. I hope her career and reputation is in the bin forever. pic.twitter.com/NgZ77vKX00