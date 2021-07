Veljko Mršić: Da nije bilo Pavla sad bismo opet kukali nad košarkaškom reprezentacijom

Da nije bilo Pavla Marčinkovića ovaj bi tekst zacijelo bio intoniran katastrofično. U Spaladium Areni čule bi se salve zvižduka, a mi bismo pisali o nekoj novoj hrvatskoj košarkaškoj tragediji, no "Brave Heart" Pavle spasio je stvar i Hrvatska je pobijedila "neugodni" Tunis 75:70.

Osim što je 28 sekundi prije kraja utakmice pogodio tricu za 72:67 u posljednjoj je četvrtini Marčinković imao nekoliko napadačkih skokova, sveukupno njih sedam. I zbog svega toga, i pored Hezonjih 27 koševa, osam skokova, četiri osvojene lopte i tri asistencije, hrvatski izbornik Veljko Mršić apostrofirao je upravo Marčinkovića kao ključnog igrača pobjede:

- Pavle je najbolji primjer što svatko od naših igrača treba dati ovoj momčadi. Ako se svi ugledaju na njega i njegov pristup onda imamo izgleda izboriti olimpijsku vizu. Sa svojih nekoliko napadačkih skokova u posljednjoj četvrtini i nekim presječenim loptama on je zapravo dobio ovu utakmicu. A kada je netko tako borben onda ga lopta nagradi i sa pogođenim šutem - kazao je Mršić i dodao koliko je bilo teško voditi ovaj dramatičan susret:

- Bila je to teška utakmica za igrati, voditi i gledati. Izborili smo zasluženu pobjedu no svjesni smo da to nije bilo dobro. Ostvarili smo prvi cilj a to je plasman u polufinale, no u toj utakmici protiv Njemačke ne smijemo kao u ovoj pomisliti da se susret može dobiti u 22. minuti nego tek nakon 40 minuta koncentrirane igre.

Kao junaka susreta Marčinkovića je apostrofirao i vođa ove momčadi Bojan Bogdanović (14 koševa) pa je igraču Splita bilo i pomalo neugodno slušati toliko hvalospjeva na svoj račun:

- Ako se odlučiš pridružiti nekom sustavu i ako imaš dovoljno dobvre volje onda za tu momčad možeš napraviti jako puno, pa čak i onda kada to brojke ne pokazuju. Ja pokušavam na terenu naći suživot s igračima koji neke druge stvari bolje rade i s onim što ja imam zaraditi svoje minute na terenu.

Ukazao je Pavle i na ključne probleme ovog sastava koji se na domaćem terenu itekako mučio pobijediti Tunis, zemlju koja nema ni približno košarkaški imidž kakav ima Hrvatska:

- Prvo poluvrijeme smo izgledali kao tim, a u trećoj smo pokazali puno slabosti. Bili smo dekoncentrirani u obrani, nestrpljivi u napadu. Da smo više komunicirali u obrani ovakva napeta utakmica se ne bi dogodila.

I doista, Hrvatska je u trećoj četvrtini primila 29 koševa, a u cijelom prvom poluvremenu jedan koš manje.

- Nakon što smo u prvom poluvremenu dobro branili njihovu igru dva na dva, u trećoj smo se povukli dopustivši im lagane koševe pa su se razigrali. Nismo bili dobri ove dvije utakmice i ja se nadam da ćete u subotu vidjeti puno bolju Hrvatsku ali i napadački agresivnijeg mene - kazao je Bogdanović naglasivši i značaj za sastav Marija Hezonje kojem je prepuštao inicijativu:

- Znam koliko je dobar igrač Hezonja i što nam može donijeti. Vidio sam da je u ritmu pa je bilo dobro da on kreira za sebe i suigrače. Sjajan u završnici bio je Marčinković i dobro je da takvi igrač kao Pavle dobijaju puno minuta - zaključio je Bogdanović obećavši i napadački učinkovitijeg Babu u subotnjem polufinalu.

Premda je u posljednjoj minuti primio pet koševa (ulaz i tri bacanja) kapetan Ukić je na koncu pogodio dva bacanja za pečatiranje prolaza među četiri najbolja sastava na ovom kvalifikacijskom turniru.

Inače, hrvatski je izbornik ovu utakmicu započeo s petorkom Ukić, Babić, Bogdanović, Hezonja i Žižić koji se pokazao značajnim centarskim pojačanjem (14 koševa, 12 skokova). Mršić je za ovu priliku skratio rotaciju pa uopće nije koristio Planinića, Šakića i Drežnjaka jer je htio što bolje uigrati igrače koji bi se trebali nositi s atletski moćnim Nijemcima.

Hrvatska - Tunis 75:70

Spaladium Arena. Gledatelja 1000. Suci: Viator (Francuska), Bartel (Urugvaj), Noujaim (Libanon).

HRVATSKA: Ukić 4 (2-2), Babić, Bogdanović 14 (4-4), Hezonja 27 (6-3), Žižić 14 (5-4) - Rogić 2, Marčinković 5, Bilan 7 (3-3), Jordano 2, Planinić -, Drežnjak -, Šakić -.

TUNIS: Abada 6 (2-1), Marnaouji 14 (4-3), Addami 2, Slimane 15, Mejri 13 (2-1) - Gannouni, El Mabrouk, Ghyaza 7 (4-3), Ben Taher, Ochi -, Hadidane -.

Trice: Hrv Tun 7/23 (Slimane 3, El Mabrouk 2)

Skokovi: Hrv 41 (Žižić 12, Hezonja 8), Tun 31 (Slimane 7. Mejri 5)

Četvrtine: 20:11, 22:17, 14:29, 19:13