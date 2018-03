Veliki uspjeh hrvatskog boksa: Milun i Cvetković u finalu, Filipiju bronca

Dvojica od trojice hrvatskih polufinalista, borit će se u nedjeljnom finalu boksačkog Prvenstva Europe do 22 godine što se održava u rumunjskom Targu Jiu, a to su poluteškaš Leo Cvetković (81 kg) i superteškaš Marko Milun (preko 91 kg).

Leo Cvetković, član riječkog Predatora, u borbi za finale pobijedio je Nijemca grčkih korijena Athanasiosa Kazakisa (sudačkom odlukom 4:1) i za zlato će se boriti protiv Ukrajinca Stepana Hrekula.

Marko Milun, boksač zagrebačkog Leonarda, podijeljenom odlukom sudaca pobijedio je ruskog superteškaša Vladislava Muravina (4:1) i u finalu će se namjeriti na Talijana arapskog podrijetla Aziza Abbesa Mouhidinea. Iznimno nadareni borac iz Dicma tog je borca već pobijedio, na turniru u Debrecenu, pa ima lijepu priliku da se već u 12. službenoj borbi u karijeri domogne zlata s nekog velikog natjecanja.

Nažalost, za istu priliku nije se izborio i najpoznatiji od trojice hrvatskih polufinalista, teškaš Toni Filipi (91 kg). On je u polufinalu izgubio od Ukrajinca Serhija Horskova (1:4). Razočaran je bio ovaj član zagrebačkog Gladijatora, ali i njegov trener Tomo Kadić koji je kazao:

- Ove godine moramo se zadovoljiti s broncom, no vidi se umor na Toniju od naporne sezone, a on je i jedini od polufinalista morao raditi pretkolo. Tužni smo zbog poraza, ali ponosni jer ostajemo u kontinuitetu osvajanja medalja s velikih natjecanja. Ukrajinac je pobijedio bez pravog pogođenog udarca i uz pomoć sudaca, ali i našu pomoć jer nam je nedostajao jedan udarac da privedemo borbu kraju u našu korist. Težak je teret kada svi očekuju da pobjeđuješ, no i bronca je lijep uspjeh. Idemo dalje ponosni.