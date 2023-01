Veliki preokret kod Oršića: Vatreni odbio Southampton jer ima ponudu bivšeg prvaka Europe?

Puno se piše i priča o potencijalnom transferu Mislava Oršića u engleski Premiership, ali konkretnog dogovora još uvijek nema. Večernji je još prije pisao o tome da klub iz Premier lige šalje bogatu ponudu za lijevo krilo hrvatskog prvaka u vrijednosti od 6 do 8 milijuna eura. Pojedini mediji i portali tvrdili su da je prelazak u Southampton gotovo pa sigurna stvar, no izgleda to baš i nije tako...

Naime, engleski mediji javljaju da su još dva kluba u utrci za hrvatskog reprezentativca, osim Southamptona iz prikrajka svoju priliku čekaju Everton te kultni Nottingham Forrest, europski prvak iz 1979. i 1980. godine traži nova pojačanja u zimskom prijelaznom roku kako bi izbori ostanak u ligi.

Everton nije u tako teškoj situaciji kao Southampton i Nottingham, ali daleko od toga da su sigurni u ostanak pa ih očekuje borba do kraja sezone. Oršić je već godinama u Maksimiru, velika mu je želja da zaigra u najjačoj ligi svijeta, iz Dinama su mu poručili kako neće raditi probleme, ali uz odgovarajuću financijsku ponudu.

Oršić je prošle zime navodno bio na pragu prelaska u Burnley, današnji drugoligaš je tada slao ponudu od 10 milijuna eura, no Dinamo je to glatko odbio.